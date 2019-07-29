中共導彈驅逐艦西安號 參加俄羅斯海軍節接受檢閲

2019-07-29 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



俄羅斯28日海軍節舉行閲兵儀式，中共導彈驅逐艦西安號前往參加，接受總統普京檢閲。

中國海軍第三十二批護航編隊西安號，28日在聖彼得堡喀琅施塔得（Kronstadt）附近海域參加俄羅斯海軍節海上閲兵。官兵們在甲板上接受普京檢閲，在經過觀眾台時獲觀禮民眾歡呼和鼓掌。