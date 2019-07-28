新一輪談判登場前 北京暗示考慮大買美國農產品

2019-07-28 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



第12輪中美經貿高級別磋商即將於7月30、31日在上海舉行，新華社28日晚間報導，目前已有數百萬噸美國大豆（黃豆）裝船運往中國。報導並稱，本月19日以來，一些中國企業就採購新的大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供應商進行詢價，未來預計還會有新的農產品採購成交。

英國《每日電訊報》指出，美國5月僅向中國出口98萬噸大豆，中國的總進口量為736萬噸，其中超過600萬噸來自巴西。

不過，時隔近三個月，在中美新一輪經貿談判即將登場前，北京刻意透過官方通訊社釋放此一訊息，似乎有意營造雙邊良好的談判氛圍。據美國CNBC報導，美國貿易代表團定於7月29日飛往上海與中國官員舉行談判。

新華社28日晚間報導稱，從大陸國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，中美兩國元首大阪會晤後，已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，同時美方宣布對110項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨，「這顯示了雙方落實大阪會晤共識的意願」。

報導稱，7月19日以來，一些中國企業就採購新的大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供應商進行了詢價。根據市場條件，目前已有一批農產品採購成交。有關企業已申請排除對這部分自美進口農產品加徵的關稅，大陸國務院關稅稅則委員會將按程序辦理。

新華社並指出，下一步，中國有關企業還將根據國內市場需要，遵循市場化原則，繼續就採購美國大豆、棉花、豬肉、高粱、小麥、玉米、乳製品等農產品展開詢價。只要美國農產品價格合理、品質優良，預計還會有新的農產品採購成交。