台生深圳實習 聽台青經驗談

2019-07-29 00:21 聯合報 記者周怡／深圳報導



深圳台商協會最近組織「2019台灣青年暑期來深實習活動」，為台灣青年來深圳學習、交流提供更多的機會。

深圳台協表示，今年，有230名台灣學生自7月16日起進入深圳金融、科技類共78家不同的企業，開展為期一個月的實習。27日上午，深圳台商協會在深圳市民中心舉行在深台灣青年的創業就業分享會，就深圳就業、創業和生活等面向進行分享。許多來深實習的台灣學子均表示，此次有機會來深實習，開拓了自己的視野。 台灣學生到深圳實習，圖為學生參觀工業展覽館。 記者周怡／攝影 分享 facebook

此次就業創業分享會，主辦單位深圳台商協會邀請到騰訊人力資源經理及在深台青進行分享，深圳台商協會常務副會長兼秘書長盧政群表示，現在與過去的時空背景不同，台商協會幫助台灣青年來深發展，請來年輕、接地氣的講師為學生們講解目前就業與創業的環境，希望來深實習的台灣青年能有更多的機會。

今年除了來自台、清、交、政等台灣知名院校的大學生，還有在德國留學的台灣青年也報名參加。其中來自暨南大學財經系的學生黃建羿，這是他第二次來深圳實習，他表示，去年的經驗是較常與大陸頂尖學生交流，而今年則開始與單位主管學習技能上的實作。對此，他覺得很有挑戰性，同時也鼓勵台灣的學生可以把握相關機會，開拓自己的視野。

今年的實習崗位中，金融類崗位占比達到63%。台灣青年分別進入深圳證券交易所、銀行及保險公司實習，涵蓋了金融業的三大板塊。

另外還有科技類、商業服務類等崗位實習，其中，淡江大學企管系的應屆畢業生許安婷就在新媒體公司實習，負責活動策劃的工作。她受訪時說，深圳離台灣很近，城市也很繁榮，希望未來能夠留在深圳工作。