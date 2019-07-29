兩岸大學生辯論賽 政大奪冠

2019-07-29 00:21 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北─福州報導



第十八屆海峽兩岸大學生辯論賽，經過三天激烈角逐和精彩思辨，前天在福州圓滿落幕；決賽現場，持正方觀點的大陸河海大學辯論隊，以「青年成長的動力來源於責任」，與持反方觀點「青年成長的動力來源於夢想」的台灣政治大學辯論隊展開激烈辯論，最終政治大學辯論隊榮獲冠軍，河海大學辯論隊亞軍。 第18屆海峽兩岸大學生辯論賽閉幕，台灣政治大學奪得冠軍。 圖／本報福州傳真 分享 facebook

本屆海辯賽，有來自兩岸各八所高校共十六支參賽隊的辯手，圍繞「青年成才的動力來源於責任還是夢想？」「自媒體時代，我們離真相越來越近，還是越來越遠？」「科技進步增強人類安全感，還是降低人類安全感？」三個辯題，激昂陳詞，各抒己見。

除了冠、亞軍，季軍是台灣世新大學；大陸重慶大學獲得第四名；福建師範大學、台灣清華大學並列第五名。另外，內蒙古師範大學李政熠、台灣中興大學張皓評獲得最具網路人氣辯手；河海大學王少偉，台灣大學劉祖丞獲得最佳辯手獎。

大賽評委、台灣屏東大學文化創意產業學系主任、教授葉晉嘉表示，兩岸選手舉行辯論賽，都需要更深入了解對方想法，並貼近對岸風土人情，「這對雙方來說，是個成長機會」。湖北武漢大學哲學學院副教授、武漢大學辯論隊總教練周玄毅是「辯手型評委」，他表示，海峽兩岸大學生辯論賽促進兩岸文化交流，這是比賽的最大意義所在。「因為辯論的時候，必須要對對方的理解有一個預測；而當你預測對方的理解的時候，必須要認真去學習對方的文化背景裡對這個辯題怎麼理解」。

本屆海辯賽台灣參賽隊有：台灣大學、清華大學、政治大學、世新大學、中正大學、中興大學、東海大學、中國文化大學；大陸參賽隊：清華大學、吉林大學、華東師範大學、重慶大學、河海大學、內蒙古師範大學、廈門大學、福建師範大學。

海峽兩岸大學生辯論賽已連續成功舉辦十七屆，為兩岸大學生提供語言、思想、文化和情感交流的平台，讓兩岸青年彼此理解、取長補短、相互欣賞、增進友誼、融洽感情。