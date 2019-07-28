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反送中／抗議警方開槍驅散 港民遮打集會追究責任

2019-07-28 15:06聯合報 記者羅印冲╱即時報導

港大批示威者上周日衝擊中聯辦，並與警方爆發激烈衝突。警方當晚在上環一帶發射了共55枚催淚煙和彈，24枚海綿彈，5粒橡膠子彈。有市民今日發起在中環遮打花園集會，追究警方上周日使用過份武力驅散示威者行動的責任。

據星島網報導，集會現場有工作人員拉起寫有「7.28上環遊行」和「追究開槍責任、拒絕官黑勾結」及「堅持五大訴求」等字句的標語。

活動原定由遮打花園出發，遊行前往中山紀念公園，但警方發出反對通知書，上訴亦被駁回。

香港市民集會抗議警方開槍驅散示威。取自星島網
香港市民集會抗議警方開槍驅散示威。取自星島網
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