反送中／抗議警方開槍驅散 港民遮打集會追究責任

2019-07-28 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港大批示威者上周日衝擊中聯辦，並與警方爆發激烈衝突。警方當晚在上環一帶發射了共55枚催淚煙和彈，24枚海綿彈，5粒橡膠子彈。有市民今日發起在中環遮打花園集會，追究警方上周日使用過份武力驅散示威者行動的責任。

據星島網報導，集會現場有工作人員拉起寫有「7.28上環遊行」和「追究開槍責任、拒絕官黑勾結」及「堅持五大訴求」等字句的標語。