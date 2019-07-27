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元朗港鐵站售票機 暖心單程票再度出現

2019-07-27 21:03聯合報 記者李仲維╱即時報導

香港警方27日晚間7時開始，從多個方向由西向東進行清場行動，驅散示威者向元朗西鐵站方向離開。截至晚上8時，仍有約二、三百人在元朗站附近聚集。

在元朗港鐵站的售票機上，再度有人特地留下多張成人單程車票，讓其他示威者離開。最近的示威活動中，不少參加者使用現金購買車票，避免使用八達通，以免行蹤暴露。

綜合港媒報導，警方在元朗清場時，一批增援警力由朗屏站方向、沿朗業街向元朗推進，西邊圍村外寶業街、麗新元朗中心的三岔路口聚集的示威者，在警方防線推進下，朝元朗站方向後退。

在西邊圍村村口、一個窄巷的位置，警方多次施放催淚彈，多名記者位於警方與示威者的防線之間，有多枚催淚彈射向記者所在位置。

警方與示威者傍晚在麗新元朗中心繼續對峙，有示威者用綠色雷射筆射向警員，警方警告示威者不要用激光射向他們，也有拿長槍的警員要求一個示威者離開，否則開槍。

截至晚上8時，示威者仍然留守元朗西鐵站附近，數百人在朗日路及朗業街對峙。另外，有示威者就在東頭村與防暴警員對峙，而一輛停在南邊圍的私家車被人毀壞，打爛車窗，後座座位上留有籐條。

有示威者在驅散期間被警方拘捕。據民陣表示，至少有二人被捕。另外，也有人疑因被胡椒噴霧射中，在現場用清水洗眼，並有救護車到場運走傷者。

再度有人留下單程車票，讓其他示威者安全離開。圖：星島日報網站
再度有人留下單程車票，讓其他示威者安全離開。圖：星島日報網站
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