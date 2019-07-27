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紐約時報記者推文 揭李鵬家族驚人財富

2019-07-27 15:49世界日報 中國新聞組／北京27日電

六四屠夫李鵬病逝 難脫罵名 路透社
六四屠夫李鵬病逝 難脫罵名 路透社
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紐約時報長期關注和報導中國問題的資深記者傅才德在中國前總理李鵬去世之後，連續發表多篇推文，介紹李鵬家族的驚人財富，尤其是這些財富盤根錯節的隱藏方式，使人們的視線再次轉到李鵬子女身上。

李鵬有三個子女：長子李小鵬，次子李小勇，女兒李小琳。美國之音報導，有關李鵬家族財富的傳聞早就不是新聞，多年前洩露的巴拿馬文件也曾讓外界一窺李鵬之女李小琳財富的冰山一角。

人權組織公民力量創辦人楊建利解讀傅才德多篇推文內容指出，李小琳的丈夫是紅二代劉智源，做生意很不成功，但夫妻倆很富有，經調查發現，李小琳夫妻在瑞士有離岸帳戶，瑞士一個帳戶和香港一名供電大亨家族有關。

楊建利指出，李小琳夫婦為什麼這麼有錢？外界許多證據最後指向三峽工程。另外一個要點疑是在香港會展大樓，李小琳夫婦在那裡有房產。

美國之音引述時局分析人士陳破空指出，傅才德的揭露只是冰山一角。許多質疑指李小鵬和李小琳也涉及電力貪腐，用李小琳的話說「父親把半個電力部」都交給了他們。

楊建利補充說，李鵬家族涉及貪腐之說，一定要提到三峽工程。中國老百姓通過交電費為三峽基金一共交了2000多億，中國政府當時承諾，一旦三峽電阻開始發電，就開始降電費還給老百姓。但三峽2002年開始發電時，李小鵬成立了長江電力集團公司，把發電和輸電部分拿走了。當初承諾用降電費的方式把錢還給老百姓，至今卻都在升電費，錢去哪了？

陳破空表示，前幾年曾經是中紀委書記的王岐山在反腐時，派巡視組到三峽大壩，2015年回頭看說三峽大壩有很多問題，總經理都被貶職了。當時媒體的報導都在暗示有「老老虎」，就是退休的老虎，但後來沒有繼續往下查。

楊建利補充介紹他與三峽工程相關學者核實的一個信息。三峽工程宣稱全部使用中國設備，但有消息質疑李小琳夫婦把國外設備賣進國內用於三峽工程，從中獲得巨大利益。三峽工程是2009年結束的，到現在都沒有人敢簽驗收報告。三峽工程本身是否按照標準建造？應追根究柢。

李鵬香港瑞士
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