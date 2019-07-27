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才說取消巴菲特午餐…孫宇晨再改口：大家誤會了我的話

2019-07-27 15:45世界日報 中國新聞組／北京27日電

才說「取消不延期」 孫宇晨舊金山聚會:午餐會不取消 巴菲特同意改期 取材自南...
才說「取消不延期」 孫宇晨舊金山聚會:午餐會不取消 巴菲特同意改期 取材自南方都市報
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綜合媒體報導，波場TRON創始人孫宇晨北京時間26日出席了波場舉行的一場小型聚會。會上孫宇晨首次明確表示，他和巴菲特午餐只是暫時取消，目前午宴時間正在和巴菲特方面協調時間，最快需要幾個月時間。「之前說需要取消是誤會了我的話，我指的是取消當天的午餐，並不是以後再也不會發生。」

證券時報報導指出，孫宇晨並表示，自從7月初在台灣參加完一場區塊鏈大會後就返回了舊金山三藩市，目前已經待了兩周時間。

南方都市報報導，和巴菲特的午餐到底是取消還是延遲，孫宇晨已經換了數次說法。

報導指出，孫宇晨與巴菲特的午餐原定25日在舊金山舉行，23日零點後，孫宇晨還曾在Twitter發文表示，希望邀請火幣集團CFO李書沸（Chris Lee）加入巴菲特午餐。5小時後，23日5時49分，孫宇晨突然在微博宣布，由於他突發腎結石正在醫院治療，因故取消與巴菲特的午餐會面。

隨後，波場基金會表示已向巴菲特和格萊德基金會總裁兼首席執行官Karen Hanrahan通報了孫宇晨的病情，所有各方都同意在各自的時間表可以容納時重新安排（午餐）時間。然而，23日下午，孫宇晨在接受新京報採訪表示，已取消了巴菲特午餐，且不會延期舉辦，否定了波場基金會關於「延期舉行」的言論。

但24日凌晨在Twitter上直播時，孫宇晨的說法又變：「我現在感覺挺好的，不過（見面）要推遲，我肯定是非常期待的。」26日孫宇晨首次明確表示，巴菲特午餐只是暫時取消，目前正和巴菲特方面協調時間。

對於巴菲特午餐取消或推遲的原因，報導指出，孫宇晨在23日說是「突發腎結石」。但財新23日晚間報導稱，在持續整治互聯網金融亂象的背景下，孫宇晨已被限制出境。兩個小時後，24日凌晨，孫宇晨在微博稱「財新網的報導完全不實」，且在Twitter上直播9分鐘，證明自己在舊金山。接著25日凌晨，孫宇晨在微博又發布了一封致歉信，稱事件是一場「失敗的過度營銷」。

26日，媒體報導孫宇晨在舊金山的聚會現身。據媒體爆出的照片來看，孫宇晨氣色較好，並無「病困」之態。

巴菲特舊金山北京
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