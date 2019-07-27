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繞台演訓？4艘中共軍艦穿越宮古海峽駛向太平洋

2019-07-27 11:39聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

日本防衛省26日發布通告，海上自衛隊第5航空群的P-3C獵戶座海上巡邏機，以及佐世保地方隊的佐世保多用途支援艦，於25日凌晨5時左右，在宮古島海域發現4艘中共軍艦，正航向太平洋演訓，之後會原路返回大陸母港或繞台演訓？仍有待觀察。

統合幕僚監部公開的資料顯示，這4艘中共軍艦包括江凱II級飛彈護衛艦大慶號、日照號，以及旅洋III级飛彈驅逐艦西寧號、呼倫湖號補給艦。

日方指出，中共軍艦在宮古島北方約240公里處被監測到之後，隨即南下航行穿越沖繩與宮古島之間的海域，朝著太平洋前進。

日本防衛省表示，中共4艘軍艦現身宮古島海域並航向太平洋。（圖擷自統合幕僚監部）
日本防衛省表示，中共4艘軍艦現身宮古島海域並航向太平洋。（圖擷自統合幕僚監部）
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軍艦中共飛彈
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