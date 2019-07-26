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大陸央視新頻道—《國防軍事頻道》 8月1日開播

2019-07-26 22:48聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸中央廣播電視總台26日在北京舉行記者會宣布，《CCTV-7國防軍事頻道》將於8月1日，亦即大陸第92個「八一建軍節」當天正式開播，未來將成為宣揚大陸國家主席習近平「強軍思想」及大陸國防和軍隊建設成就的專屬頻道。

中新社報導，CCTV-7國防軍事頻道將以「深入宣傳貫徹落實『習近平新時代中國特色社會主義思想』，深入闡釋習近平強軍思想為基本定位，成為報導中國國防和軍隊建設成就、展示人民軍隊新風貌，普及國防教育、傳播軍事知識的重要平台。」

CCTV-7國防軍事頻道目前為CCTV-7軍事‧農頻道。是央視16個頻道中唯一有兩個不同主題，而且是兩個完全不同性質主題的頻道。CCTV-7頻道往往剛播完高科技軍事武器，緊接著的下一個節目就是教人怎麼種菜、養豬，因此CCTV-7過去也被大陸網友戲稱為「耕戰頻道」。

針對CCTV-7頻道，大陸網路上曾過有不少調侃的「段子」。例如，美國間諜為了解中國的軍事發展情況，整天緊盯著CCTV-7軍事‧農業頻道看。結果在看了大量農業節目後，這個美國間諜決定改行養豬去，最終變成了億萬富翁。

不過，8月1日起，正式改為CCTV-7國防軍事頻道後，將會成為純正的軍事頻道，成為全新的央視七套，CCTV-7國防軍事頻道為此還新設計了新的頻道LOGO。

中新社指出，作為全新開播的專業頻道，CCTV-7國防軍事頻道的新節目占比達到85%，全頻道將設置26檔節目，包括：全球軍事資訊，探索國防軍事熱點的專題片、紀錄片，還有文藝文化類節目。其中三檔以軍事新聞為主的新聞欄目，每天合計播出新聞的時間將長達90分鐘。

大陸央視全新的《CCTV-7國防軍事頻道》將於8月1日開播，為此還設計新的頻道L...
大陸央視全新的《CCTV-7國防軍事頻道》將於8月1日開播，為此還設計新的頻道LOGO。 圖／截自央視微信公眾號
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