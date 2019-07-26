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香港伊利沙伯醫院1500醫生護士靜坐，譴責暴力

2019-07-26 20:29聯合報 記者陳言喬╱即時報導

香港伊利沙伯醫院26日下午發起醫護人員的靜坐抗議，共同譴責21日的元朗暴力襲擊事件。醫護人員希望警方將不法之徒繩之於法，並抗議政府持續漠視市民反對修例的聲音。

集會人士包括前線醫護人員及中大醫科畢業生等，參與人士坐滿兩個網球場，大會稱超過1500人參與。

綜合港媒報導，不少參與人士身穿白袍和戴上白色及黃色頭盔，他們高舉「醫護救人　保護市民」、「保護病人私隱　捍衛專業自主」等標語。集會完結前高叫「醫護救人　一視同仁 」及「 醫護市民一起同行 」等口號。他們表示前線醫護會繼續緊守崗位，秉持赤子之心，捍衞病人私隱，與市民同行，又促請有關人士停止暴力行為，懇請警方克盡己任，嚴正公平執法保護市民免於恐懼。

出席現場的公立醫院醫生鄺葆賢表示，十分擔憂示威者受傷後不願到醫院接受治療，害怕醫院會漏露其個人資料，她重申醫護人員與香港人同一陣線，會謹守崗位，為示威者提供醫治。

任職放射治療師的黃先生形容，元朗事件像警黑合作。他當日在西鐵站外見到有白衣人追打市民，情境已不像平日黑幫仇殺，而是市民單方面被打。黃先生又質疑當日警方行動緩慢。居於元朗26年的黃先生也說，很 擔心27日元朗遊行會有流血事件發生。

有中大醫科生認為，政府當務之急是成立獨立調查委員會，調查警員就近日示威遊行中的工作表現。他又認為，27日元朗遊行被警方發出反對通知書，是對港人集會權利的一種踐踏，期望警方以行動證明與黑社會是對立。

香港伊利沙伯醫院發起醫界人士的靜坐抗議，譴責21日的元朗暴力事件。（香港電台）
香港伊利沙伯醫院發起醫界人士的靜坐抗議，譴責21日的元朗暴力事件。（香港電台）
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香港伊利沙伯醫院發起醫界人士的靜坐抗議，譴責21日的元朗暴力事件。（香港電台）
香港伊利沙伯醫院發起醫界人士的靜坐抗議，譴責21日的元朗暴力事件。（香港電台）
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醫護人員香港
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