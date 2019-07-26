陸外交部：駐港部隊是維護香港繁榮穩定的「定海神針」

2019-07-26 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共解放軍駐港部隊。（新華社） 分享 facebook 反送中運動引起的示威遊行不絕，美國國務卿龐培歐回應是否關注北京出動解放軍時指出，美國希望北京會做正確的事，而示威活動亦應維持和平。而中共外交部發言人華春瑩今天（26日）指出，中共解放軍駐港部隊嚴格遵守香港基本法和駐軍法，忠實地履行防務的職責，已成為維護香港長期繁榮穩定的「定海神針」。

龐培歐接受彭博電視訪問時，被問及到反送中人士明天發起遊行但被香港當局反對，他是否關注北京有可能派解放軍介入香港形勢？龐培歐表示，他希望北京做正確的事，也希望香港的示威能保持和平，避免發生暴力事件。

華春瑩今天在中共外交部例行記者會上回應，留意到龐培歐的表態，並強調北京當局支持香港特區政府依法履職，依法維護香港的穩定、安全與繁榮。她重申，香港是中國的香港，中國絕不會容許任何外國勢力插手和干預香港事務。

她又指出，對於現在有歐美外界人士對於駐港部隊的一些關切與言論，日前中共國防部發言人已就中共解放軍駐港部隊依法履職盡責作出明確的表態，並強調香港回歸以來，中共解放軍駐港部隊嚴格遵守香港基本法和駐軍法，忠實地履行防務的職責，已成為「維護香港長期繁榮穩定的定海神針」。