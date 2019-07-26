陸國家大基金二期募資完成 規模9170億元

2019-07-26 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸國家積體電路產業投資基金（二期）（簡稱「大基金二期」）的募資工作已經完成，規模在人民幣2,000億元（新台幣9,170億元）左右，部分公司正在跟國家大基金接洽，商討二期投資方式。

國家積體電路產業投資基金成立於2014年，註冊資本人民幣987.2億元，由國開金融、中國菸草、亦莊國投、中國移動等企業發起，工信部財務司司長王占甫擔任該基金的法人兼董事長，重點投資積體電路晶片製造業，兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業，投資範圍涵蓋IC產業上、下游。

中國證券報報導，去年3月，大基金二期方案已上報大陸國務院並獲批，與大基金一期相比，業內二期有三種不同觀點，分別是大基金二期會投半導體下游的終端應用企業、重點投向可能更向設計材料設備等傾斜，同時增加下游應用；最後是認為投資會集中在應用上，這對整個產業鏈會有帶動。

可見無論是哪種觀點，大基金二期會投應用端是共識，多名業內人士曾表示，應用端代表了最真實最前沿的市場需求，在培育引導產業方面，能夠有效牽引上游供給能力發展方向。

北京清芯華創投資公司投委會主席陳大同曾建議，首先應適當放寬投資標的，積體電路下游應用終端平台企業應該獲得支援，有利於培育產業環境，拉動市場需求。

其次，大基金第一期的子基金投資額度太少，只有人民幣100億元，約7%，應該增加至15%，才能形成以大基金為航母，各具特色的子基金為護衛艦、驅逐艦的艦隊，充分發揮大基金的龍頭作用。