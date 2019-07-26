陸國家大基金二期募資完成 規模9170億元
大陸國家積體電路產業投資基金（二期）（簡稱「大基金二期」）的募資工作已經完成，規模在人民幣2,000億元（新台幣9,170億元）左右，部分公司正在跟國家大基金接洽，商討二期投資方式。
國家積體電路產業投資基金成立於2014年，註冊資本人民幣987.2億元，由國開金融、中國菸草、亦莊國投、中國移動等企業發起，工信部財務司司長王占甫擔任該基金的法人兼董事長，重點投資積體電路晶片製造業，兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業，投資範圍涵蓋IC產業上、下游。
中國證券報報導，去年3月，大基金二期方案已上報大陸國務院並獲批，與大基金一期相比，業內二期有三種不同觀點，分別是大基金二期會投半導體下游的終端應用企業、重點投向可能更向設計材料設備等傾斜，同時增加下游應用；最後是認為投資會集中在應用上，這對整個產業鏈會有帶動。
可見無論是哪種觀點，大基金二期會投應用端是共識，多名業內人士曾表示，應用端代表了最真實最前沿的市場需求，在培育引導產業方面，能夠有效牽引上游供給能力發展方向。
北京清芯華創投資公司投委會主席陳大同曾建議，首先應適當放寬投資標的，積體電路下游應用終端平台企業應該獲得支援，有利於培育產業環境，拉動市場需求。
其次，大基金第一期的子基金投資額度太少，只有人民幣100億元，約7%，應該增加至15%，才能形成以大基金為航母，各具特色的子基金為護衛艦、驅逐艦的艦隊，充分發揮大基金的龍頭作用。
國家大基金一期的管理人華芯投資去年10月表示，按照二期基金批復方案要求和國家積體電路產業發展領導小組的總體部署，積極參與二期基金籌備工作組各項工作，努力實現兩期基金的無縫銜接，保障重大專案穩步推進、重點企業穩定發展以及產業競爭力持續提升。
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