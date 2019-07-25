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新一輪貿談30日登場 聚焦買農產與放鬆華為禁令

2019-07-25 18:13聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國白宮和大陸商務部25日均確認，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）以及財政部長米努勤（Steven Mnuchin）將前往上海，30日和31日繼續中美貿易談判，香港經濟日報分析認為，此次談判將聚焦購買農產品，以及放鬆華為禁令兩大問題。

白宮聲明還指出，雙方將討論7大議題，包括知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易赤字以及協議的執行問題。

但分析認為，這些議題都是以往談判中雙方難達成一致的問題，由於分歧難解，將不會取得很大進展，而美方已認為，短期不可能達成此前所期望的協議，尤其是結構性改革可能需要大陸立法機構通過才可實現，因此將首先解決兩大問題。

首先，是大陸如何兌現購買美國農產品的承諾。美國總統川普多次表示大陸承諾購買農產品但還未有行動，白宮經濟顧問庫德洛早前亦稱，美國強烈希望大陸很快開始購買美國農產品，作為貿易協議的一部分及展示談判誠意。

實際上，農民是川普的大選票倉，大陸的行動將影響川普能否連任的選情，因此這是川普重點關切。而彭博報導，大陸已允許5家公司自美國進口200萬到300萬噸大豆，此次採購將獲得大陸之前加徵的懲罰性關稅豁免，以示善意。

其次，是美國如何採取具體措施為大陸通訊設備商華為解禁。陸媒「環球時報」總編輯胡錫進先前發文曾表示，大陸已開始購買美國農產品，履行承諾，美方也應履行承諾，即時採取行動解除對華為的制裁，「如果沒有這一步，我認為不會有協議，大陸對美國農產品的購買將無法持續。」

美方近期已對放鬆華為做出進一步行動。白宮早先發表聲明指出，美國總統川普22日與7間科技巨擘CEO會面，同意他們提出，希望對華為供貨時，美國商務部迅速批出豁免許可的要求。

商務部長羅斯也透露，已收到50幾份來自35家公司的豁免申請放寬他們向華為出售產品，商務部將於未來數周內完成審批。

從雙方談判前釋出的種種消息看，購買農產品及華為問題上，雙方較有可能先取得進展，若這兩大問題先得以解決，將為接下來的談判奠定良好基礎。

美國貿易代表萊特希澤（左起）、大陸國務院副總理劉鶴、美國財政部長努欽，今年5月1...
美國貿易代表萊特希澤（左起）、大陸國務院副總理劉鶴、美國財政部長努欽，今年5月1日在在北京釣魚台國賓館舉行中美貿易談判前合影。圖／香港經濟日報
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