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台企聯會長李政宏：強烈反對「中共代理人」修法

2019-07-25 18:06聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對政府將展開「中共代理人」修法，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱「台企聯」）會長李政宏強烈表示反對。他指出，蔡總統早前提出此一說法後，立即在大陸台商圈引發非常大的反彈。政府不能清楚界定何謂「中共代理人」，貿然修法就是在製造「白色恐怖」。

蔡英文總統日前在臉書發布，「立法院下一個會期，還會繼續努力，完成『中共代理人』的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國家安全的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。」

海基會發言人蔡孟君24日表示，大陸台商對這項修法普遍存有疑慮和擔心，海基會已將台商「不希望受修法影響」的意見向陸委會反映。

李政宏25日在江蘇昆山出席「2019兩岸青年實習就業創業研討會」接受本報訪問時指出，兩岸交流互動如今已十分頻密，去年雙邊貿易總額高達2,262億美元。而且除了台商之外，現在還有大量台生在大陸求學，台灣也有許多陸配和陸生，究竟誰是「中共代理人」？政府要如何清楚界定？

他並質疑，什麼又叫「政治宣傳？」「她不喜歡的就叫政治宣傳嗎？」台商若發言支持「92共識」、「和平統一」，算不算是在為大陸進行政治宣傳、發表聲明呢？有數百位台灣民眾到昆山參加這場研討會，算不算參加中共所舉辦的會議？

李政宏指出，民進黨2016年重新執政後，兩岸交流尤其是大陸參訪團來台就明顯受阻，台灣對於核不核准大陸參訪團來台完全採自由心證，沒有一套可資依循的標準。

隨著大選逼近，讓李政宏對未來兩岸關係發展感到更加憂慮。他呼籲民進黨政府，不要再持續對兩岸關係有過多激烈的、充滿對抗性的語言。他說，「兩岸同根同源，經貿及交化交流往來密切，共融發展才是台灣人民之福，永保安康之道。」

大陸全國台企聯會長李政宏25日在「2019兩岸青年實習就業創業研討會」上，針對台...
大陸全國台企聯會長李政宏25日在「2019兩岸青年實習就業創業研討會」上，針對台灣青年到大陸創業就業發表演說。特派記者林則宏／攝影
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