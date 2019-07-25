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中美經貿磋商30、31日上海舉行

2019-07-25 15:54聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中美貿易戰二度休兵後，大陸商務部今天宣佈，30、31日兩天在上海復談，美國白宮今天稍早聲明，美國財政部長米努勤和貿易代表賴海哲將於30日赴上海與中國國務院副總理劉鶴舉行會談。

大陸商務部新聞發言人高峰今日下午舉行新聞發布會，證實中美雙方7月30日至31日在上海見面，「在平等和相互尊重基礎上，開始中美第12輪經貿高級別磋商。」

中美復談，傳出是大陸加碼向美國採購農產品，以換取美國同意復談。高峰表示，重啟經貿磋商與貿易採購沒有直接關係，他表示，「採購由企業自主決策，按照市場規則進行；重啟經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接關係。」不過他證實，中國一些企業有意願繼續自美進口部分農產品，已經向美國供應商詢價並將簽訂購買商業合同。

他還表示，中國對優質農產品市場需求潛力很大，國務院關稅稅則委員會將根據相關規定研究部分農產品排除問題，並且會組織相關專家對企業提出的關稅排除申請進行評估。

有別之前中美諮商團隊都在北京談判，重新復談後地點改在上海，商務部強調，是因為上海具備良好條件。高峰表示，定在上海而非北京時，在不同地點磋商十分正常，且上海具備開展磋商的良好條件。

高峰並表示，重啟經貿磋商代表中美經貿關係是「你中有我、我中有你」，高度融合，他強調中美經濟「脫鉤」違背市場經濟規律，違背兩國企業意願，和人民福祉，對世界經濟將產生巨大衝擊。

大陸商務部新聞發言人高峰。新華網
大陸商務部新聞發言人高峰。新華網
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