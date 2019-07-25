美艦通過台灣海峽 陸全程掌握並向美表達關切

2019-07-25 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國軍方24日表示，派遣驅逐艦「安提坦號」（Antietam）航行通過台灣海峽，此舉可能在美中貿易關係緊張之際激怒中國。中共外交部發言人華春瑩今天（25日）回應，中方密切關注並且全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況，並且已經就此向美方表達了關切。

華春瑩表示，台灣問題是中美關係中最重要和最敏感的問題，我們敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

美國和中國大陸將於下周恢復高層官員貿易談判。大陸商務部發言人高峰今天（25日）下午在記者會表示，為落實兩國元首大阪會晤達成的共識，中美雙方牽頭人將於7月30日至31日在中國上海見面，在平等和相互尊重的基礎上舉行第12輪中美經貿高級別磋商。

美國海軍第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）發表聲明說：「航經台灣海峽展現美國維持對印太地區自由與開放的承諾。」

美國軍艦近期經常航行台灣海峽，幾乎每個月都有。

台灣是美中衝突引爆點之一，中國24日甫在國防白皮書警告，如有任何台獨舉動，將不惜開戰。

美國國務院9日宣布核准兩項對台軍售，總價值超過22億美元（約新台幣660億元），項目包括M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。