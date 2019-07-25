解放軍作戰旅殲20首曝光 部署對日台的東部戰區

2019-07-25 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



解放軍作戰旅殲20，首次在中共空軍的官方微信號裡曝光，該機隸屬於東部戰區空軍航空兵某旅，是共軍第一個整建制換裝四代機的單位，前身是韓戰裡的英雄大隊「王海大隊」。

中共空軍官方微信號「空軍發布」，24日在名為「新時代，空軍加快提升戰略能力維護國家空天安全」的新聞中，發布了一張機號為「62001」的殲20。

「空軍發布」在新聞中寫到，空軍進入裝備更新換代峰值期，政治工作「生命線」在瞄準高端、尖端、前端裝備作戰運用中助力加力，54名「兩院」院士成為空軍練兵備戰顧問；超前謀劃新型戰機飛行人才培養，一批飛行員具備通飛殲20、殲16、殲10C多種新型戰機能力；一批新型飛行教官脱穎而出、走上戰位，把先進訓練理念變為空軍共同財富，為飛行訓練注入作戰靈魂。

雖然殲20早在2018年就開始列裝空軍作戰部隊，但在過去兩年裡，殲20僅列裝中共空軍某先行試訓單位，在試訓作戰評估為一體的某場站作為「橙軍」，鍛煉空軍各個單位。

這也使得此次空軍公開作戰旅殲20的意義重大，解放軍的五代機，已擺脱了「試驗」的性質，走上一線部隊執勤。