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貿易談判前陸官媒發評論：挑動中美對抗是危險歧途

2019-07-25 12:45聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在中美30日於上海恢復貿易談判前，大陸官媒人民日報25日發表一篇題為「挑動中美對抗是危險歧途」評論指出，歷史是不能忘記的，挑動中美對抗是危險歧途，推動中美合作共贏才是康莊大道。

評論一開頭就提到，美國一小撮所謂對華鷹派人士發表連署信件，惡意挑動中美對抗，不難發現這些人心裡充滿焦慮感，任何有利於中美關係向前發展的勢頭，都會讓他們如坐針氈，他們置中美兩國人民共同利益於不顧，唯恐天下不亂，他們毒化中美關係的言行，值得世人共同警惕。

評論指出，挑動中美對抗，同中美關係發展大方向嚴重背離，大趨勢、大潮流面前，美國一小撮所謂對華鷹派人士任何圖謀逆動的行徑最終都不可能得逞，說到底，美國一些人抱著「霸權執念」，本來就不願意看到中國在和平發展中取得成就

評論強調，事實告訴人們，中美關係無論怎樣經歷風風雨雨，都沒有改變過合作的大勢，兩國人民從彼此的合作中獲得實實在在的福祉，雙方利益高度交融，合作領域廣闊，選擇和平合作、共同發展，就是選擇共贏與進步；選擇對抗遏制、封鎖圍堵，就是選擇損傷與倒退。

而大陸官媒新華社24日晚間以題為「辛識平：鼓噪中美經濟『脫鉤』是開歷史倒車」評論文章指出，在中美即將重啟經貿磋商之際，尤其不能被這些狹隘偏執的雜音幹擾，被陳腐無知的思維誤導，傾聽美國國內及國際社會的理性聲音和建設性意見，按照中美兩國元首大阪會晤達成的共識繼續推進，以協調、合作、穩定為基調的中美關係，才是解決問題的根本出路。

人民日報評論挑動中美對抗是危險歧途。圖/人民日報
人民日報評論挑動中美對抗是危險歧途。圖/人民日報
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