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中美重啟貿易談判 為何移師上海舉行？

2019-07-25 11:44聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國財長米努勤（Steven Mnuchin）美國時間周三（24日）表示，將與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）率團，下周一（29日）前往上海，並在下周二（30日）舉行為期兩日的中美貿易談判。米努勤說，上海具開啟中美關係正常化進程意義，在該地會面是展示出善意；有分析認為，選址上海而非北京可營造不一樣的氛圍，避免過往在北京談判的各種不愉快影響談判的狀態。

米努勤表示，中美雙方仍有廣泛議題商討，預期可延續上一次華府的會議，並希望與中方不斷取得進展。他在白宮表示，在達成貿易協議前，雙方還將舉行數次會議。「我不指望我們能解決所有的問題。但事實上，在兩國元首的指示下，我們回到了談判桌前，這一點很重要。」白宮表示，討論將涉及一系列問題，包括知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差和協議執行。

彭博社稍早報導，是中方要求這次會談選址上海而非北京舉行，雙方會就尚未解決的貿易問題展開廣泛討論。大陸商務部長鍾山將首次加入談判核心小組。米努勤向CNBC表示，認為中國選擇在上海會面是展示出善意，中美在前總統尼克森時代，在上海發表聯合公報，開啟中美關係正常化進程。

有分析認為，上海在中美外交史中曾扮演過特殊角色，現在又是中國國際金融、貿易和航運中心，是北京以外的最佳選擇，近年來，中國的一些外事活動也多在不同地方城市舉行。換個地方或可換個「感覺」，向美方營造一種不一樣的氛圍，避免過往在北京談判的各種不愉快影響談判的狀態。

據南華早報報導，JD Digits首席經濟學家沈建光分析，北京會選擇上海這個大陸金融中心作為重啟貿易談判地點，而不是大陸政治中心的北京，就是想傳遞「貿易歸貿易，政治歸政治」的訊號。大陸中信銀行國際首席經濟學家廖群表示，選擇上海將為中美貿易談判注入「新鮮空氣」。

中美兩國間的第一個聯合公報「上海公報」是美國總統尼克森於1972年2月28日在上海與中共總理周恩來簽署。這個聯合公報的特別之處在於，雙方首先並沒有迴避各自的歧見，文件中闡明了兩方不同的觀點，然後表示雙方願意尊重對方的立場。隨後再闡述雙方達成的共識。

此外，彭博社引述知情人士透露，中國已允許國企九三集團、民企渤海實業、中海糧油等5家公司自美國進口200萬到300萬噸大豆，此次採購將獲得中國此前加徵的懲罰性關稅豁免。根據貿易談判進展，中國可能還將進行第二批免徵懲罰性關稅的美國大豆採購。

路透社亦援引3名位知情人士報導，中共官員上周五已向民間進口商通報一項擴大大豆採購的計劃。其中一名消息人士透露，中國國家規劃部門告知5家大豆壓榨企業，可申請免除12月底前運抵的部分美國大豆產品25%的關稅。然而，消息人士稱，中國大豆壓榨商幾乎沒有動力從美國大量購買大豆，因大豆加工利潤率較低，且貿易爭端可能再度激化。

1972年，中共領導人毛澤東與美國總統尼克森歷史性會晤。（維基百科）
1972年，中共領導人毛澤東與美國總統尼克森歷史性會晤。（維基百科）
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