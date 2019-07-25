劉強東案149頁警方檔案公布：女方主動邀請去公寓

2019-07-25 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



劉強東性侵風波案證據全曝光，24日明尼蘇達州明尼亞波利斯警察局公布，京東集團首席執行官劉強東，涉嫌強暴明尼蘇達大學中國女留學生劉靜堯（Jingyao Liu）案的所有證據及長達149頁的調查報告，其中包括監控錄影畫面，以及之前未公布的警方調查劉強東錄音檔案。

大陸官方英文報紙中國日報，也在官方微博發布，美國警方所公布的劉強東錄音與監視器畫面。

新浪科技報導，劉強東涉嫌性侵案的149頁的檔案中，內容包括對劉強東及其他當事人和目擊者訪問的筆錄，記錄顯示是女方主動邀請劉強東去她的公寓，並且兩人曾在車內激吻，同時在回到公寓後還一起洗鴛鴦浴，接著發生性行為。

在警方與劉強東的一段對話錄音檔中，劉強東表示，女方當時坐在餐館的左邊，而且主動為劉強東倒酒，大約三個小時後，劉強東一行人被告知餐館要關門，女方主動邀請劉強東到公寓。

監控畫面顯示，劉強東、受害人以及劉強東秘書一起出現在公寓，劉強東和受害人前往受害人房間時，而秘書待在一樓。