親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

劉強東案149頁警方檔案公布：女方主動邀請去公寓

2019-07-25 09:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

劉強東性侵風波案證據全曝光，24日明尼蘇達州明尼亞波利斯警察局公布，京東集團首席執行官劉強東，涉嫌強暴明尼蘇達大學中國女留學生劉靜堯（Jingyao Liu）案的所有證據及長達149頁的調查報告，其中包括監控錄影畫面，以及之前未公布的警方調查劉強東錄音檔案。

大陸官方英文報紙中國日報，也在官方微博發布，美國警方所公布的劉強東錄音與監視器畫面。

新浪科技報導，劉強東涉嫌性侵案的149頁的檔案中，內容包括對劉強東及其他當事人和目擊者訪問的筆錄，記錄顯示是女方主動邀請劉強東去她的公寓，並且兩人曾在車內激吻，同時在回到公寓後還一起洗鴛鴦浴，接著發生性行為。

在警方與劉強東的一段對話錄音檔中，劉強東表示，女方當時坐在餐館的左邊，而且主動為劉強東倒酒，大約三個小時後，劉強東一行人被告知餐館要關門，女方主動邀請劉強東到公寓。

監控畫面顯示，劉強東、受害人以及劉強東秘書一起出現在公寓，劉強東和受害人前往受害人房間時，而秘書待在一樓。

去年12月21日，明尼蘇達州檢方，認定劉強東涉嫌性侵的案件證據不足，決定不以性侵罪起訴劉強東；今年4月19日，當事女生以民事訴訟在美國起訴劉強東並要求賠償5萬美金，此案將在9月11日舉行聽證。

圖/明尼蘇達警方公布的檔案
圖/明尼蘇達警方公布的檔案
分享
圖/中國日報官方微博
圖/中國日報官方微博
分享
圖/中國日報官方微博
圖/中國日報官方微博
分享

劉強東警察
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

中國威脅論疑慮 國防部：大陸企圖淡化

2019-07-25 00:19

軍事專家：北京把台獨等同藏獨疆獨

2019-07-25 00:17

中共國防白皮書嚴正警告台獨 府：胡亂批判

2019-07-24 23:58

陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03

李鵬逝世頭版 北青報現喜氣洋洋「版面事故」

2019-07-25 09:53

陸國防白皮書 首次公布主戰力

2019-07-25 00:45

海基會：中共代理人修法 台商普遍存疑

2019-07-25 00:45

觀察站／中國國防白皮書 高聲警告想讓美台節制

2019-07-25 00:25

回應對岸國防白皮書 總統府：國家安全不退卻

2019-07-24 23:27

中共代理人修法 台商憂心

2019-07-24 23:27

國際花式滑冰賽台北場突喊卡 陸委會抗議中共打壓

2019-07-24 18:05

海基會：台商對「中共代理人」修法普遍存有疑慮

2019-07-24 16:03

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34

三峽大霸最大推手 李鵬留下政績也留下爭議

2019-07-24 14:33

兒女都來電！李鵬曾被批「把電力部門當自家後院」

2019-07-24 14:29

被烙上「六四劊子手」…李鵬宣布戒嚴 成一生歷史定格

2019-07-24 14:27

中國國防白皮書：美對台軍售 破壞全球穩定

2019-07-24 12:33

錢衛平涉嫌嚴重違紀被調查 非涉間諜案

2019-07-24 12:29

中共國防白皮書公布各軍種演習代號 殲-20曾參與演習

2019-07-24 12:04

習時代國防白皮書：永不稱霸、永不謀求勢力範圍

2019-07-24 11:35

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40

威海灣甲武沉艦 啟動調查

2019-07-24 02:11

加大對台力度 劉軍川升國台辦副主任

2019-07-24 00:07

強硬鎮壓六四 李鵬91歲病逝

2019-07-23 23:51

王丹：李鵬是六四血腥鎮壓的最高責任者 死有餘辜

2019-07-23 23:04

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

李鵬過世 陳芳明：六四後陳映真向他致敬

2019-07-23 22:41

中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03

「六四屠夫」死去：中國前總理李鵬逝世 死時91歲

2019-07-23 20:21

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28

大陸無意跟隨美國降息 人行稱：陸當前利率近舒適水平

2019-07-23 19:10

闊別5個月 升任司長後華春瑩首次主持外交部記者會

2019-07-23 19:05

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

中國公益NGO負責人失聯 上週才去香港

2019-07-23 18:19

抗美打壓 任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

2019-07-23 17:40

陸前總理李鵬傳死訊 王丹：我希望是真的

2019-07-23 15:00
看更多

熱門文章

喝可樂「炸肺」而死？男運動後喝幾口倒地猝死

2019-07-24 18:58

反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14

周杰倫過氣了？中年粉絲微博刷榜大戰 結局超展開

2019-07-24 10:00

中共解放軍會介入香港反送中運動？陸國防部回應

2019-07-24 11:20

27歲女子風景區遇害 被殺前留神秘數字「26824444」

2019-07-24 16:11

國際聲援香港「反送中」 中國外交部回擊：閉嘴！

2019-07-24 16:59

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

騰訊宣布大陸引進任天堂Nintendo Switch 消息曝光股價漲

2019-07-24 15:19

示威不斷！日本、南韓等國家對香港發出旅遊警示

2019-07-24 14:10

反送中延燒澳洲昆士蘭大學 香港中國學生爆衝突

2019-07-24 16:09

陸警告香港 解放軍必要時介入

2019-07-25 00:45

200萬港人反送中 華春瑩回稱：中國有14億多人

2019-07-24 14:31

爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27

反送中／「大哥」飛天南毆人、暈倒送醫 遭打傷市民反救他

2019-07-24 11:10

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34

陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03

大陸正式進入5G商用時代 5G手機將「紮推面世」

2019-07-24 17:18

「元朗黑夜」後遺症？打工仔搭地鐵怕爆戴頭盔 貼字條求：不要打我

2019-07-24 21:08

「預料7月情況更糟」香港濺血市道低迷 旅客卻步

2019-07-24 15:04

光復元朗蓄勢待發 一張圖看懂香港反送中活動

2019-07-24 15:50

輪胎卡異物發出巨響 司機撬開當場被炸暈

2019-07-24 16:31

大陸自貿區 將再設六個

2019-07-24 23:27

軍事專家：北京把台獨等同藏獨疆獨

2019-07-25 00:17

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28

港媒：出動解放軍 亂局未必能平

2019-07-25 00:45

不滿港府 民陣發表公開信：籲外國對香港發出旅遊警示

2019-07-24 13:57

國際花式滑冰賽台北場突喊卡 陸委會抗議中共打壓

2019-07-24 18:05

中車研發可變軌高速列車 時速400公里

2019-07-24 23:27

上海最低月薪標準1.1萬元 居大陸榜首

2019-07-24 15:04

習時代國防白皮書：永不稱霸、永不謀求勢力範圍

2019-07-24 11:35

劉強東案149頁警方檔案公布：女方主動邀請去公寓

2019-07-25 09:29

中共國防白皮書嚴正警告台獨 府：胡亂批判

2019-07-24 23:58

海基會台商子女夏令營 走訪總統府與大仁哥相見歡

2019-07-24 16:19

錢衛平涉嫌嚴重違紀被調查 非涉間諜案

2019-07-24 12:29

被控「挑動對黨和政府不滿」 鄧小平孫女婿律師被撤照

2019-07-24 14:29

上交所官網：和艦上市終止

2019-07-24 10:42

民眾申請27日「光復元朗遊行」鄉事委會主席力阻

2019-07-24 14:55

中共國防白皮書公布各軍種演習代號 殲-20曾參與演習

2019-07-24 12:04

香港網友強力反制中國網軍 曝光個資幫忙參軍

2019-07-24 17:01

中國維權人士失聯 疑與反送中有關

2019-07-24 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top