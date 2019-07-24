陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



針對中共發布國防白皮書觸及台海議題，大陸委員會今天（24日）表達抗議，對於北京當局假借兩岸議題擴張軍武、揚言對台動用武力，我方堅決反對與譴責。中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮。

中共國防部發言人吳謙今天在國新辦記者會上說，中共國防部密切關注香港形勢發展，並表示會按照「駐軍法」處理「港獨」勢力。他說，部分激進示威者的行為挑戰北京當局權威，觸碰「一國兩制」的原則底線，是絕對不能容忍的；「東方之珠」不容玷汙。

陸委會指出，中共國防部在記者會中還「暗示」將動用中共解放軍處理香港議題，企圖重現「六四鎮壓」。中國共產黨侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為「和平」等，究其根本全是武力侵犯的謊言，呼籲國際社會嚴肅關切並抵制。

陸委會重申，台海和平與區域穩定最大的威脅，就是中共始終不放棄武力犯臺。今年初「習五條」後，解放軍頻繁演習、機艦在台灣周邊抵近巡航，更滲透台灣社會呼應其立場，脅迫台灣接受業已破產的「一國兩制」主張。中共操作反民主、反和平行徑，及進一步訴諸戰爭的企圖，這才是造成台海與區域情勢緊張的主因。

陸委會指出，正告中國共產黨認清一個事實，「中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國！」