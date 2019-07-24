李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



前國務院總理李鵬於7月22日（周一）晚上11時11分因病去世，享年91歲；「李鵬家族」再次成為網上熱搜關鍵字。紅二代出身的李鵬，長期在電力事業單位任要職，兒子李小鵬和「電力一姐」女兒李小琳後來上大學的專業，也都選擇電力工程。

李家兩代人沒有避諱裙帶關係，先後在中國電力工業領域擔任要職。在中共總書記習近平近年掀起反腐打虎行動時，掌握國家經濟命脈的「李鵬家族」會否被牽連調查，格外引起外界關注。

李鵬女兒李小琳曾領導中電國際、中國電力、中電新能源的發展。但輿論對李小琳的爭議也不斷。

李小琳曾被海外媒體稱為「政治界的蔡依林、土豪中的濱崎步」。李小琳甚至成為時尚風向球，每有公開露面，媒體必蜂擁而至對她滿身的名牌品頭論足。

2015年李小琳一度傳出被查。當年2月，國際調查記者聯盟（ICIJ）曾披露的材料顯示：李小琳在滙豐銀行有248萬美元存款，並與5個其他銀行帳戶連結。而在此之前，李小琳曾放言建議為大陸民眾建立「道德檔案」，激起大陸網路輿情洶湧。但大陸網管後來嚴格控制相關訊息傳播。

李小琳後來調任大唐集團副總經理，並在2018年5月提前申請退休，目前擔任絲路規劃研究中心常務副理事長、行知絲路研究院校長。