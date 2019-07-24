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被烙上「六四劊子手」…李鵬宣布戒嚴 成一生歷史定格

2019-07-24 14:27世界日報 中國新聞組／北京24日電

六四爭議成李鵬生前最大痛。 中新社資料照
六四爭議成李鵬生前最大痛。 中新社資料照
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91歲的李鵬走完了人生最後一程。論及李鵬歷史功過，世人立即聯想到八九「天安門事件」。1989年，時任總理李鵬宣讀北京戒嚴令，這段畫面透過媒體公諸於世，被烙上「六四劊子手」形象，難以抹滅擺脫。

在中共第三代領導集體裡，李鵬參與了六四天安門事件過程，如今蓋棺論定。李鵬作為一名令人生畏的官員，當時民間及海外視其為「六四屠夫」，人們記憶最深刻的多是他以一襲中山裝出現在1989年5月的電視上，宣布在北京進行戒嚴。他並譴責占領天安門廣場的大批抗議者，他宣稱，他們是共產黨的敵人，使「如果再不迅速扭轉局面，那廣大革命先烈用鮮血創造出來的中華人民共和國的前途和命運，就面臨著嚴重的威脅！」

他高調宣布戒嚴的模樣；從而成為他一生的歷史定格。

眾所周知，宣布戒嚴、六四清場，李鵬實非決策者，而是鄧小平等元老拍板決定，李鵬至多算是執行者；只因由他出面宣布戒嚴令，並參與鬥倒趙紫陽等，以至負面歷史評價不易轉圜。

坊間出版的《李鵬六四日記》一書，並非官方版本也未經本人授權，但出版商聲稱係根據李鵬六四日記手稿成書。

《日記》明白記錄鄧小平扮演重要角色，同時承認「我直接參與了處理這次動亂和暴亂的全過程，並且堅決站在以鄧小平同志為首正確路線一邊」、「15年來的實踐已經證明，今後歷史必將更加證明，採取這些果斷措施是正確的和必要的」。由此觀之，李鵬在六四事件中支持中央決策已是毋庸置疑。

李鵬六四北京
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