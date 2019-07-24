親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

認了！運菸車來自總統府 但避談調度單位

華航說手上有清單 他酸北檢檢察長：奇怪，你是睡了？

三峽大霸最大推手 李鵬留下政績也留下爭議

2019-07-24 14:33世界日報 中國新聞組／北京24日電

中共前總理李鵬。路透社
中共前總理李鵬。路透社
分享
在任國務院副總理前，李鵬的求學、工作都與電力尤其是水電緊密相關。他在《李鵬回憶錄》提到，他選擇水電專業，緣於看到三峽要建水電站的消息。三峽工程是世上規模最大水電站，也是中國規模最大工程，李鵬正是最大推手。然而，被他視為重要政績的工程，其衍生的巨大爭議至今未解。

1948年後，中央派21名青年前往蘇聯留學，李鵬就是其中一員，進入莫斯科動力學院的水電專業。按其回憶錄的描述，李鵬當時選擇水電專業的原因之一，就是在張家口期間看到三峽要建水電站的消息。

1954年底，燃料工業部副部長劉瀾波率團到莫斯科訪問，李鵬擔任他的翻譯。隔年，劉瀾波約李鵬討論工作問題，給他兩個選擇：擔任劉的秘書，或是到基層工作。李鵬選擇後者。此後，李鵬赴東北度過整整11年的時光。期間，他結婚、生子，也輾轉東北多地，先後在全中國最大的水電站和火電廠擔任見習廠長、副廠長、廠長。

1966年，李鵬迎來人生又一重大轉折，從東北調回北京，任北京供電局代理書記。李鵬的仕途一路攀升，1979年被任命為電力工業部副部長，1981年，劉瀾波舉薦李鵬擔任電力工業部部長、黨組書記。劉的推薦獲鄧小平讚賞，李鵬也因此名聲大震。

另據香港01報導，1983年6月，李鵬出任國務院副總理。1986年，在李鵬的主導下，中國和英、法、美國簽訂協定建造大亞灣核電廠，成為改革開放至當時，最大的中外合資項目之一。

李鵬在總理任內繼續領導水利工程，包括推動三峽大壩。在官方闡述中，三峽工程被認為會在防洪、發電、航運等方面帶來巨大經濟效益。然而，從三峽工程立項以來，各界對工程防洪能力及衍生出的有關移民、毀滅文化環境等問題，皆有不同程度的質疑與反對。

李鵬北京
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34

被烙上「六四劊子手」…李鵬宣布戒嚴 成一生歷史定格

2019-07-24 14:27

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03

兒女都來電！李鵬曾被批「把電力部門當自家後院」

2019-07-24 14:29

中國國防白皮書：美對台軍售 破壞全球穩定

2019-07-24 12:33

錢衛平涉嫌嚴重違紀被調查 非涉間諜案

2019-07-24 12:29

中共國防白皮書公布各軍種演習代號 殲-20曾參與演習

2019-07-24 12:04

習時代國防白皮書：永不稱霸、永不謀求勢力範圍

2019-07-24 11:35

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28

任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40

威海灣甲武沉艦 啟動調查

2019-07-24 02:11

加大對台力度 劉軍川升國台辦副主任

2019-07-24 00:07

強硬鎮壓六四 李鵬91歲病逝

2019-07-23 23:51

王丹：李鵬是六四血腥鎮壓的最高責任者 死有餘辜

2019-07-23 23:04

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

李鵬過世 陳芳明：六四後陳映真向他致敬

2019-07-23 22:41

中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03

「六四屠夫」死去：中國前總理李鵬逝世 死時91歲

2019-07-23 20:21

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28

大陸無意跟隨美國降息 人行稱：陸當前利率近舒適水平

2019-07-23 19:10

闊別5個月 升任司長後華春瑩首次主持外交部記者會

2019-07-23 19:05

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

中國公益NGO負責人失聯 上週才去香港

2019-07-23 18:19

抗美打壓 任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

2019-07-23 17:40

陸前總理李鵬傳死訊 王丹：我希望是真的

2019-07-23 15:00

傳大陸前總理李鵬昨晚逝世 享耆壽90歲

2019-07-23 14:22

一張照片道盡香港悲哀...紐時：癥結在經濟

2019-07-23 14:17

華為：未來五年內投資137億發展鯤鵬產業生態

2019-07-23 13:34

華為遭曝至少8年秘密為北韓提供商用無綫網絡

2019-07-23 12:19

抗貿易戰 華為開出年薪最高千萬聘博士級新鮮人

2019-07-23 12:04

半天2個全馬可能嗎？路跑界新挑戰 從對岸延燒台灣

2019-07-23 11:00

巴菲特被大陸28歲富豪放鴿子 孫宇晨：治療腎結石

2019-07-23 10:53

海上新力量 凝聚新社會階層

2019-07-23 02:00

準備鎮壓香港？解放軍在湛江舉行反恐演習

2019-07-22 17:50

陸官媒稱 有陸企向美商詢價採購農產品

2019-07-22 16:47

章詒和赴港返京遭扣3小時 《往事並不如煙》也成非法書

2019-07-22 14:06

結束黨校受訓 華春瑩升任中共外交部新聞司長

2019-07-22 12:22
看更多

熱門文章

國安局團購未稅菸品非祕密 吳宗憲交出50人代購名單

2019-07-23 18:11

六百條就是專機載回來的 王定宇卻拗：是在機場追加的

2019-07-23 20:29

有力人士介入 私菸離奇「五度五關」

2019-07-24 00:16

歷年買菸和團購數據名單全遭掌握 國安局仍保持緘默

2019-07-23 21:21

台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35

私菸案撿槍掃射 黃國昌臭屁撥瀏海 但惹怒小英的下場是…

2019-07-24 08:00

華航40小時未交報告 林佳龍震怒派王國材進駐華航

2019-07-24 10:38

私菸風暴擴大！吳宗憲交出50人團購名單 貴婦團在列

2019-07-23 23:52

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

她上市場買菜沿街「拉肚子」 真相曝光網直呼「超像」

2019-07-23 20:03

影／私菸案 黃國昌再爆：五部運菸車是總統府派的

2019-07-24 12:44

國安局私菸案 黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

2019-07-23 21:30

NBA／名嘴談聯盟前5強組合 浪花兄弟只排第2

2019-07-23 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top