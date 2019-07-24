三峽大霸最大推手 李鵬留下政績也留下爭議

2019-07-24 14:33 世界日報 中國新聞組／北京24日電



中共前總理李鵬。路透社 分享 facebook 在任國務院副總理前，李鵬的求學、工作都與電力尤其是水電緊密相關。他在《李鵬回憶錄》提到，他選擇水電專業，緣於看到三峽要建水電站的消息。三峽工程是世上規模最大水電站，也是中國規模最大工程，李鵬正是最大推手。然而，被他視為重要政績的工程，其衍生的巨大爭議至今未解。

1948年後，中央派21名青年前往蘇聯留學，李鵬就是其中一員，進入莫斯科動力學院的水電專業。按其回憶錄的描述，李鵬當時選擇水電專業的原因之一，就是在張家口期間看到三峽要建水電站的消息。

1954年底，燃料工業部副部長劉瀾波率團到莫斯科訪問，李鵬擔任他的翻譯。隔年，劉瀾波約李鵬討論工作問題，給他兩個選擇：擔任劉的秘書，或是到基層工作。李鵬選擇後者。此後，李鵬赴東北度過整整11年的時光。期間，他結婚、生子，也輾轉東北多地，先後在全中國最大的水電站和火電廠擔任見習廠長、副廠長、廠長。

1966年，李鵬迎來人生又一重大轉折，從東北調回北京，任北京供電局代理書記。李鵬的仕途一路攀升，1979年被任命為電力工業部副部長，1981年，劉瀾波舉薦李鵬擔任電力工業部部長、黨組書記。劉的推薦獲鄧小平讚賞，李鵬也因此名聲大震。

另據香港01報導，1983年6月，李鵬出任國務院副總理。1986年，在李鵬的主導下，中國和英、法、美國簽訂協定建造大亞灣核電廠，成為改革開放至當時，最大的中外合資項目之一。

李鵬在總理任內繼續領導水利工程，包括推動三峽大壩。在官方闡述中，三峽工程被認為會在防洪、發電、航運等方面帶來巨大經濟效益。然而，從三峽工程立項以來，各界對工程防洪能力及衍生出的有關移民、毀滅文化環境等問題，皆有不同程度的質疑與反對。