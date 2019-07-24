親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

認了！運菸車來自總統府 但避談調度單位

華航說手上有清單 他酸北檢檢察長：奇怪，你是睡了？

兒女都來電！李鵬曾被批「把電力部門當自家後院」

2019-07-24 14:29世界日報 中國新聞組／北京24日電

前總理李鵬一家，曾在中國電力行業中具極大影響力，其長子李小鵬、長女李小琳，都曾在...
前總理李鵬一家，曾在中國電力行業中具極大影響力，其長子李小鵬、長女李小琳，都曾在中國五大電力系統中各占其一。甚至有傳言一些中共元老批評李鵬「把電力部門當作自己家後院」。李鵬一家亦牽涉不少貪汙醜聞。 中新社資料照
分享
前總理李鵬一家，曾在中國電力行業中具極大影響力，其長子李小鵬、長女李小琳，都曾在中國五大電力系統中各占其一。甚至有傳言一些中共元老批評李鵬「把電力部門當作自己家後院」。李鵬一家亦牽涉不少貪汙醜聞。

多年來，中國電力市場一直被李鵬家族所壟斷。李鵬與妻子朱琳育有二子一女。長子李小鵬曾任亞洲規模最大的獨立發電企業、中國華能集團總經理、董事長，當時被稱「亞洲電王」。

自由亞洲電台報導，李鵬控制的電力部門不斷有高官涉腐落馬，但李家毫不受影響。1999年時任總理的朱鎔基指示下，審計署破天荒公布國務院53個部門財政違規報告，引起中國震撼。當時李小鵬的華能國際（隸屬於水電部）為其中嚴重個案，查出挪用南水北調工程費約6500萬。

李小鵬於2008年6月2日，棄商從政，轉任政界發展。

有「電力一姐」稱號的李小琳2008年首度現身公眾視野。這一年，47歲的她接任中國電力董事長，並當選全國政協委員。

李小琳因其高調、奢華形象，一直是公眾焦點，圍繞她還有「圈地」、「涉保險交易」等傳言。多維新聞報導，其夫婿劉智源歷任中國新華保險公司總經理助理、北華信電子集團總經理、北華信電子集團董事長、浙江信聯股份公司董事。

李鵬次子李小勇，是李家人唯一未在電業中打滾的成員。不過其被指涉及1998年一起鉅額詐騙案，已移民新加坡。

18大中國國家主席習近平強力打貪後，李小琳被拔去中國電力要職、轉任大唐副總後，更提早申請退休；兒子李小鵬由貪腐重災區山西省長，成為交通運輸部部長。

李鵬
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34

三峽大霸最大推手 李鵬留下政績也留下爭議

2019-07-24 14:33

被烙上「六四劊子手」…李鵬宣布戒嚴 成一生歷史定格

2019-07-24 14:27

中國國防白皮書：美對台軍售 破壞全球穩定

2019-07-24 12:33

錢衛平涉嫌嚴重違紀被調查 非涉間諜案

2019-07-24 12:29

中共國防白皮書公布各軍種演習代號 殲-20曾參與演習

2019-07-24 12:04

習時代國防白皮書：永不稱霸、永不謀求勢力範圍

2019-07-24 11:35

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40

威海灣甲武沉艦 啟動調查

2019-07-24 02:11

加大對台力度 劉軍川升國台辦副主任

2019-07-24 00:07

強硬鎮壓六四 李鵬91歲病逝

2019-07-23 23:51

王丹：李鵬是六四血腥鎮壓的最高責任者 死有餘辜

2019-07-23 23:04

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

李鵬過世 陳芳明：六四後陳映真向他致敬

2019-07-23 22:41

中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03

「六四屠夫」死去：中國前總理李鵬逝世 死時91歲

2019-07-23 20:21

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28

大陸無意跟隨美國降息 人行稱：陸當前利率近舒適水平

2019-07-23 19:10

闊別5個月 升任司長後華春瑩首次主持外交部記者會

2019-07-23 19:05

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

中國公益NGO負責人失聯 上週才去香港

2019-07-23 18:19

抗美打壓 任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

2019-07-23 17:40

陸前總理李鵬傳死訊 王丹：我希望是真的

2019-07-23 15:00

傳大陸前總理李鵬昨晚逝世 享耆壽90歲

2019-07-23 14:22

一張照片道盡香港悲哀...紐時：癥結在經濟

2019-07-23 14:17

華為：未來五年內投資137億發展鯤鵬產業生態

2019-07-23 13:34

華為遭曝至少8年秘密為北韓提供商用無綫網絡

2019-07-23 12:19

抗貿易戰 華為開出年薪最高千萬聘博士級新鮮人

2019-07-23 12:04

半天2個全馬可能嗎？路跑界新挑戰 從對岸延燒台灣

2019-07-23 11:00

巴菲特被大陸28歲富豪放鴿子 孫宇晨：治療腎結石

2019-07-23 10:53

海上新力量 凝聚新社會階層

2019-07-23 02:00

準備鎮壓香港？解放軍在湛江舉行反恐演習

2019-07-22 17:50

陸官媒稱 有陸企向美商詢價採購農產品

2019-07-22 16:47

章詒和赴港返京遭扣3小時 《往事並不如煙》也成非法書

2019-07-22 14:06

結束黨校受訓 華春瑩升任中共外交部新聞司長

2019-07-22 12:22
看更多

熱門文章

正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

2019-07-23 18:50

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

3公尺眼鏡王蛇吞60隻雞 村民：從來沒見過這麼大的

2019-07-23 18:08

反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

網紅正妹海邊消暑蹦「北半球雪乳」 萬名網友暴動了

2019-07-23 22:46

周杰倫過氣了？中年粉絲微博刷榜大戰 結局超展開

2019-07-24 10:00

中共外交部反問港媒：英國殖民時能上街遊行嗎？

2019-07-23 18:56

爬滿螞蟻「死知了」還撿回家炸來吃 一家三口全中毒

2019-07-23 20:34

對香港意見不合 德中高層會談不歡而散

2019-07-23 20:16

何君堯祖墳遭破壞 建制派38名議員譴責

2019-07-23 22:54

再次笑到往生 帝吧出征反送中因內鬼喊停

2019-07-23 22:35

中共解放軍會介入香港反送中運動？陸國防部回應

2019-07-24 11:20

任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40

被指與白衣人有關 港立法會議員何君堯父母墳地被毀

2019-07-23 21:19

李鵬過世 陳芳明：六四後陳映真向他致敬

2019-07-23 22:41

中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

港人發起「光復元朗」遊行 籲徹查白衣人

2019-07-23 23:55

中國「堵城」出爐 這座城市又是榜首

2019-07-23 16:18

過戶亡兄手機號竟要死者到場 網友：來了敢辦嗎？

2019-07-23 16:13

反送中／「大哥」飛天南毆人、暈倒送醫 遭打傷市民反救他

2019-07-24 11:10

爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27

握手白衣人 立法會議員何君堯遭圍剿

2019-07-23 20:15

王丹：李鵬是六四血腥鎮壓的最高責任者 死有餘辜

2019-07-23 23:04

打麻將打上癮天天超過10小時 她動彈不得半身癱瘓

2019-07-23 16:09

中央媒體先後刊文「勸誡」港人 分析：北京對香港似已感到不耐

2019-07-23 16:56

人行暗示 陸不跟隨美降息

2019-07-24 00:41

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28

北汽躍戴姆勒第三大股東

2019-07-24 00:43

闊別5個月 升任司長後華春瑩首次主持外交部記者會

2019-07-23 19:05

中國公益NGO負責人失聯 上週才去香港

2019-07-23 18:19

反送中延燒／「支持香港警察」 中國網軍出征香港

2019-07-23 16:53

抗美打壓 任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

2019-07-23 17:40

評論員稱 大陸官民對李鵬評價有明顯落差

2019-07-23 21:07

示威不斷！日本、南韓等國家對香港發出旅遊警示

2019-07-24 14:10

外資撤出中國 工信部：客觀規律沒必要大驚小怪

2019-07-23 17:47

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top