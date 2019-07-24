兒女都來電！李鵬曾被批「把電力部門當自家後院」

2019-07-24 14:29 世界日報 中國新聞組／北京24日電



前總理李鵬一家，曾在中國電力行業中具極大影響力，其長子李小鵬、長女李小琳，都曾在中國五大電力系統中各占其一。甚至有傳言一些中共元老批評李鵬「把電力部門當作自己家後院」。李鵬一家亦牽涉不少貪汙醜聞。 中新社資料照 分享 facebook 前總理李鵬一家，曾在中國電力行業中具極大影響力，其長子李小鵬、長女李小琳，都曾在中國五大電力系統中各占其一。甚至有傳言一些中共元老批評李鵬「把電力部門當作自己家後院」。李鵬一家亦牽涉不少貪汙醜聞。

多年來，中國電力市場一直被李鵬家族所壟斷。李鵬與妻子朱琳育有二子一女。長子李小鵬曾任亞洲規模最大的獨立發電企業、中國華能集團總經理、董事長，當時被稱「亞洲電王」。

自由亞洲電台報導，李鵬控制的電力部門不斷有高官涉腐落馬，但李家毫不受影響。1999年時任總理的朱鎔基指示下，審計署破天荒公布國務院53個部門財政違規報告，引起中國震撼。當時李小鵬的華能國際（隸屬於水電部）為其中嚴重個案，查出挪用南水北調工程費約6500萬。

李小鵬於2008年6月2日，棄商從政，轉任政界發展。

有「電力一姐」稱號的李小琳2008年首度現身公眾視野。這一年，47歲的她接任中國電力董事長，並當選全國政協委員。

李小琳因其高調、奢華形象，一直是公眾焦點，圍繞她還有「圈地」、「涉保險交易」等傳言。多維新聞報導，其夫婿劉智源歷任中國新華保險公司總經理助理、北華信電子集團總經理、北華信電子集團董事長、浙江信聯股份公司董事。

李鵬次子李小勇，是李家人唯一未在電業中打滾的成員。不過其被指涉及1998年一起鉅額詐騙案，已移民新加坡。

18大中國國家主席習近平強力打貪後，李小琳被拔去中國電力要職、轉任大唐副總後，更提早申請退休；兒子李小鵬由貪腐重災區山西省長，成為交通運輸部部長。