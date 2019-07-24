錢衛平涉嫌嚴重違紀被調查 非涉間諜案

2019-07-24 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共中央軍委裝備發展部前副部長錢衛平傳因涉間諜案遭中共官方調查，中共國防部發言人吳謙周三（24日）上午在國務院新聞發布會上否認，指錢衛平是因涉嫌嚴重違紀和職務違法犯罪，被立案審查調查。

此前有外媒稱，錢衛平被傳因涉間諜案遭中共官方調查。吳謙在回應提問時表示，該報導不屬實。吳謙表示，「我可以明確地告訴你，錢衛平涉間諜案問題不屬實。經了解，錢衛平因涉嫌嚴重違紀和職務違法犯罪，被中央軍委紀委監委立案審查調查。」

據了解，軍委裝備發展部是軍改後15個職能部門之一，主要履行全軍裝備發展規劃計劃、研發試驗鑑定、採購管理、信息系統建設等職能，著力構建由軍委裝備部門集中統管、軍種具體建管、戰區聯合運用的體制架構。