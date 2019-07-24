中共國防白皮書公布各軍種演習代號 殲-20曾參與演習

2019-07-24 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共國防部在國務院新聞辦公室24日發表「新時代的中國國防」白皮書。白皮書中首次公布戰區和各軍種近年來系列演習的代號。白皮書公布陸軍的「跨越」「火力」系列實兵實裝實彈演習，海軍的「機動」系列實兵對抗演習，空軍的「紅劍」系列體系對抗演習，火箭軍的「天劍」系列演習。

白皮書指出，各戰區強化聯合訓練主體責任，扎實開展聯合訓練，結合各戰略方向使命任務，組織東部、南部、西部、北部、中部系列聯合實兵演習，努力提高聯合作戰能力。

「跨越系列演習」最早跨越追溯至2009年， 當年的「跨越-2009年」是中共解放軍建軍以來首次大規模的跨區實兵檢驗性演習，後來逐步演化為「跨越朱日和」系列演習，旨在檢驗五大戰區陸軍全域作戰能力。公開報導顯示，「跨越-2019•朱日和A」演習正在進行中。

公開報導顯示， 「機動」演習是海軍跨海區、跨艦隊的對抗演習。1991年，首次舉行「機動1號」演習， 截至2013年10月，共舉行了5次機動演習。關於「機動」演習的公開報導並不多見，最近一次的是代號為「機動-5號」的遠海實兵對抗演習，演習時間在2013年10月，參演兵力包括三大艦隊，演習海域在西太平洋海域舉行。

空軍的「紅劍」系列演習是檢驗中國空軍體系作戰能力的戰術乃至戰役級對抗演習，通常是在空軍師旅乃至戰區之間展開體系對抗。在「紅劍-2018」體系對抗演練中，殲-20戰鬥機參演，並引發外界熱議。