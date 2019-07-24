習時代國防白皮書：永不稱霸、永不謀求勢力範圍

2019-07-24 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中共國防部今（24）日發表「新時代的中國國防」白皮書，引起各界關注。中共官媒新華社稱，中國大陸反對和遏制台獨，打擊藏獨、東突等分裂勢力，保衛國家主權、統一、領土完整和安全。中國大陸無論發展到哪一步，都不會走追逐霸權、「國強必霸」的老路。

「新時代的中國國防」白皮書首次構建新時代大陸國防政策體系，全景呈現大陸國防和軍隊建設情況，詳細闡述大陸國防開支水平。新華社稱，這是一本決心書，也是一本宣言書。它宣示大陸軍隊堅定維護自身主權、安全、發展利益，有力支撐中華民族偉大復興的堅定決心，昭告大陸決不追逐霸權、堅定維護世界和平穩定、積極服務構建人類命運共同體的和平宣言。

分析稱，白皮書釋出兩大信號：宣告中共的決心與意志；中共採取防禦性國防政策，鞏固國防和強大軍隊，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。

白皮書說，堅決捍衛大陸國家主權、安全、發展利益，是國防的根本目標。維護大陸國家海洋權益，維護大陸國家在太空、電磁、網路空間等安全利益，維護國家海外利益，支撐國家可持續發展。

白皮書稱，軍隊歷來是維護國家安全的堅強柱石。深化國防和軍隊改革以來，構建大陸特色軍事力量體系邁出歷史性步伐。體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新的大陸軍隊，必將成為和平發展的可靠保障。

另一方面，白皮書表明了中共建設鞏固國防和強大軍隊對世界而言意味著什麼。大陸無論發展到哪一步，都不會走追逐霸權、國強必霸的老路，並首次把服務構建人類命運共同體作為新時代大陸國防的世界意義。