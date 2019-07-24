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中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

時隔4年，中共發布第10份國防白皮書，2019年版的主題為「新時代的中國國防」。白皮書中大篇幅闡述台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實威脅，是祖國和平統一的最大障礙。中共國防部發言人吳謙指出，白皮書提到「反分裂鬥爭更加嚴峻」，這是依據事實，民進黨自上台以來頑固堅持台獨立場，拒不承認九二共識，漸進台獨，對外挾洋自重。

吳謙今天在國新辦記者會上強調，通過這份白皮書想傳達一個訊息，搞台獨死路一條，中國一點也不能少，我們願盡最大努力，中國和平前景，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式，把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

白皮書中在「 國家安全面臨的風險挑戰不容忽視 」章節中首先點出的就是反分裂鬥爭形勢更加嚴峻。白皮書表示：反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊推行「去中國化」「漸進台獨」，圖謀推動「法理台獨」，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。「台獨」分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實成脅，是祖國和平統一的最大障礙。

白皮書也表示，解決台灣同題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益，是實現中華民族偉大復興的必然要求。中國堅特「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程，堅決反對一切分裂中國的圖謀和行徑，堅決反對任何外國勢力干涉。中國必須統一，也必然統一。

白皮書指出，中國有堅定決心和強大能力維護國家主權和領主完整，決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式，把任何一塊中國領土從中國分裂出去。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。

與2013年、2015年發佈的兩版白皮書相比，最新發佈的國防白皮書對台灣問題的描述位置更加提前，且單獨成段落，不僅篇幅增加，措辭也更嚴厲。

2015年5月發布的「中國的軍事戰略」白皮書中對於台灣問題的描述內容為：台灣問題事關國家統一和長遠發展，國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭，但影響台海局勢穩定的根源並未消除，「台獨」分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅。

而2013年4月發布的「中國武裝力量的多樣化運用」白皮書中則更為簡短：台獨分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅

此外，「新時代的中國國防」白皮書還提到，境外「藏獨」「東突」等分裂勢力活動頻繁，對國家安全和社會穩定構成威脅。國土安全依然面臨威脅，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在，個別域外國家艦機對中國頻繁實施抵近偵察，多次非法闖入中國領海及有關島礁鄰近海空域，危害中國國家安全。

時隔4年，中共發布第10份國防白皮書，2019年版的主題為「新時代的中國國防」。...
時隔4年，中共發布第10份國防白皮書，2019年版的主題為「新時代的中國國防」。白皮書中大篇幅闡述台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實威脅。（新華社）
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