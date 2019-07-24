任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



雖然在美國全力封殺下華為公司的業績受到影響，但無阻其發展規劃。華為創始人任正非近日向員工發出公開電郵，宣布對部分新聘任的頂尖科研學生實行年薪制，其中有「天才少年」的年薪高達人民幣200萬元（合新台幣900萬元）。另外，華為公司昨日宣布，未來5年將投資人民幣30億元來發展旗下服務器電腦晶片「鯤鵬」相關的產業。

任正非近日簽發了一份總裁辦電子郵件，宣布對8名今年聘用的頂尖學生實行年薪制，這8名員工均為博士學歷，最高兩名員工的年薪為人民幣182萬至201萬元；兩名員工的年薪為140萬至156萬元；最後還有4名員工的年薪為89萬至100萬元。

在這份發給華為全體員工的郵件中，華為公司表示，技術與商業創新是打贏未來商戰和技術戰的核心動力，創新需要頂尖的人才。華為要用頂級的挑戰和薪酬去吸引頂尖人才，今年將從全世界招進20至30名「天才少年」，今後逐漸增加，調整隊伍作戰能力結構。

任正非此前曾表示，明年還想從全世界範圍招進200至300名「天才少年」。