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威海灣甲武沉艦 啟動調查

2019-07-24 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由國家文物局水下文化遺產保護中心、山東省水下考古研究中心、中國甲午戰爭博物院和威海市博物館聯合開展的「2019山東威海灣甲午沉艦遺址第一期調查項目」日前在威海劉公島舉行啟動儀式。

新華社報導，此次水下考古調查項目將歷時60天，由來自山東省內和北京、遼寧、福建、海南、廣東及湖北的水下考古隊員聯合組隊，共同打撈作業。

此聯合考古隊將在2017年物探、2018年潛水探摸和抽沙試掘工作基礎上，對劉公島東村外的甲午沉艦遺址進行抽沙揭露，對暴露的沉艦艦體嚴格按照考古操作規程與標準開展測繪、影像、文字記錄等水下考古工作。

據了解，本年度抽沙面積約550平方公尺，2020年將對沉艦遺址剩餘面積進行抽沙。通過兩年的抽沙發掘，將初步明確該艦性質、保存狀況等信息，為甲午海戰史和世界海軍艦艇史的研究提供珍貴的考古實物資料。

山東省文化和旅遊廳副廳長王廷琦說，威海是山東水下文化遺產分佈的密集區。近年來，威海市委市政府和文物部門高度重視甲午戰爭及北洋海軍歷史文物遺存的發掘、研究和保護工作。

今年是甲午海戰爆發125周年。資料記載，「定遠」「靖遠」等數艘北洋海軍艦隻沉沒於威海灣內。

近年來，中國考古學家先後發現北洋水師沉艦：2015年在黃海發現甲午海戰沉艦致遠艦，2018年在遼寧莊河海域發現甲午海戰沉艦經遠艦。

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