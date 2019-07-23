中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國務院前總理李鵬去世，終年91歲。在北京，天安門母親發起人之一的張先玲表示，自己感到又恨又高興。

據香港電台報導，張先玲表示，自己感到高興的地方，因為他終於不用每天花納稅人的很多錢，來維持生命，惡貫滿盈地走了，但遺憾的是，對方不能活著看到自己的罪行受到懲罰。