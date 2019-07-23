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中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共國務院前總理李鵬去世，終年91歲。在北京天安門母親發起人之一的張先玲表示，自己感到又恨又高興。

據香港電台報導，張先玲表示，自己感到高興的地方，因為他終於不用每天花納稅人的很多錢，來維持生命，惡貫滿盈地走了，但遺憾的是，對方不能活著看到自己的罪行受到懲罰。

張先玲又說，李鵬在六四期間的表現和水平太差，不配擔任一名總理，例如接見學生代表時，表現得居高臨下，沒有做好人民公僕、為人民服務的角色，另外沒有力阻軍隊開槍，亦沒有及時道歉、賠償，日後就不會出現那麽多麻煩。

張先玲表示，對李鵬去世感到又恨又高興。圖／取自香港電台
張先玲表示，對李鵬去世感到又恨又高興。圖／取自香港電台
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李鵬北京六四中共天安門
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