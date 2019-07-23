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中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共前總理李鵬。路透社
中共前總理李鵬。路透社
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中共前總理李鵬於7月22日23時11分因病去世，享年91歲。他曾擔任11年國務院總理和5年全國人大委員長職務，生前爭議三件事，一是「六四事件 」、二是「三峽大壩」、三是他身邊的子女。

中共官媒新華社23日下午18時50分左右發布李鵬死訊，稱李鵬為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

李鵬出生於 1928年10月20日，原名李遠芃，四川慶符（今屬高縣）人，祖籍湖北麻城，出生於上海法租界。父親李碩勳，曾任中共廣東省委軍委書記，1931年因地下黨身分暴露被國民政府逮捕並處決，李鵬被送往延安。

作為「烈士子女」，李鵬1948年至1955年在蘇聯莫斯科動力學院水力發電系學習，曾擔任中國留蘇學生總會主席。從20世紀50年代起，他作為技術官僚長期從事電力工作，先後任電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理。 中共十二屆五中全會上，李鵬增補進入中共政治局，並當選十三、十四、十五屆政治局常委。從1987年中共十三大開始，李鵬連任兩屆國務院總理，1998年3月，兩屆總理任期結束後，按憲法規定不能再連任，李鵬出任全國人大委員長，黨內地位維持第二位，僅次於時任總書記江澤民。 2003年3月，74歲的李鵬卸任全國人大委員長，離開政壇。

李鵬最爭議的事是1989年的「六四事件 」，李鵬之所以被人批評甚至咒罵為「六四屠夫」，主因與他在事件中主張用武力解決學生示威抗議的角色有關。 

1988年4月，李鵬正式出任國務院總理。1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦因心臟病猝逝，北京大學生自發上街遊行靜坐示威，抗議由北京蔓延到全大陸多個城市。5月中旬，時任中共中央軍委主席鄧小平及以李鵬為首的強硬派決定以武力解決示威抗議。 

1989年5月19日，在六四事件前夕，李鵬在電視上發表措詞強硬的「五一九講話」，並自5月20日起在北京部分地區戒嚴。不久，就在6月3日深夜暴發震驚中外的解放軍清場「六四事件」。

第二件爭議是李鵬在總理任內主導的三峽工程。1992年3月，李鵬代表國務院向第七屆全國人民代表大會提交三峽工程議案，4月表決時有177票反對，664票棄權，更有25人未按表決器，為歷史上絕無僅有。當年台灣籍的全國人大代表黃順興在大會上慷慨高聲反對，黃欲發言，但麥克風被大會工作人員消音，黃散發的三峽大壩建成後對生態環保的傷害等反對資料，全遭工作人員沒收。 

1993年1月，中國國務院三峽工程建設委員會成立，李鵬出任主任，負責監督整個三峽工程的建設。李鵬成為有史以來世界上最大的水利工程的積極宣導者和推動者。但其主推的三峽工程即使完工多年到現在仍一直被各界專家檢視且屢有爭議。

第三件 爭議是李鵬的子女：李小鵬和李小琳，由於李小鵬和李小琳靠父癊也進入電力系統，先後在中國電力工業領域擔任要職，多年來一直受到外界質疑。 2008年，有「亞洲電王」之稱的李小鵬由商入仕轉任山西副省長。在2012年11月召開的中共十八大上，他當選中共第十八屆候補中央委員，但按得票數高低排名最末位。2012年12月升任山西省長。2016年9月開始擔任中國交通運輸部部長。 

多維新聞稱李小琳的高調在中共高官子弟中可謂獨樹一幟，被媒體稱為「政治界的蔡依林、土豪中的濱崎步」。彼時李小琳甚至成為時尚風向球，每有公開露面，媒體必蜂擁而至對她滿身的名牌品頭論足。 如今李小琳雖已離開電力系統，但她的頭銜也似乎毫不遜色。

李鵬最後一次公開露面是在2017年10月召開的中共十九大開幕式上。

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