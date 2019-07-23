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中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共前總理李鵬被視為六四鎮壓學運推手。路透
中共前總理李鵬被視為六四鎮壓學運推手。路透
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中共官方證實前總理李鵬逝世，享年91歲。在1989年六四學運期間擔任總理的李鵬，強硬面對學潮，被認為是中共官方最後出動軍隊鎮壓學生的推手之一。

六四時擔任中共總書記的趙紫陽，因公開表示同情學生和反對出動軍隊鎮壓，而招致中共領導人鄧小平、李鵬等人不滿，被加諸「支持動亂、分裂黨」罪名，不僅遭撤職下台，還軟禁在北京富強胡同家中，度過生命中的最後16年。

趙紫陽在後來出版的回憶錄「改革歷程」中，完整披露了六四期間的決策和心路歷程，多次談到學運其實是有機會和平收場的，但時任總理的李鵬和北京市委李錫銘、陳希同卻極力把學潮說得非常嚴重，不顧當時運動有趨緩的跡象。

趙紫陽書中提到，「李鵬、楊尚昆把常委會的情況向鄧（小平）匯報。鄧這個人對學潮一向主張採取強硬方針，認為學潮影響穩定。聽了匯報後，鄧即同意把學潮定性為『反黨反社會主義的動亂』，提出『快刀斬亂麻』加以解決。」

趙紫陽認為，（胡耀邦）追悼會結束後，學潮已趨於緩和，且學生內部也有不同意見，一部分主張復課，這是很好的機會。

【中央社／台北23日電】

1989年天安門事件時擔任中國國務院總理的李鵬，被認為是血腥鎮壓的劊子手之一。他一生的評價和中共建政後的電力事業、三峽工程及天安門事件緊密相關，卻擺脫不掉六四的汙點。

李鵬1928年10月20日出生於上海，今年7月22日在北京病逝，享年91歲。

儘管李鵬的父親李碩勳在他3歲時就因從事中共地下黨工作犧牲，不過，「烈士子女」的身分，以及其舅舅趙世炎是鄧小平的入黨介紹人，這些讓李鵬和已故中共領導人鄧小平有特別親近的關係。

李鵬也因此有機會受良好教育，到蘇聯莫斯科動力學院水力發電系留學，1955年返國後開始在不同發電廠任職。

1981年，年僅52歲的李鵬被提拔為電力工業部長。同一年9月，中國最大的水庫龍羊峽水庫遭遇150年來特大洪水，李鵬指揮防汛有功，1982年成為國務院機構改革後首任水利電力部副部長，同年底中共第12屆全國代表大會上，當選為中共中央委員，1985年成為中共政治局委員和書記處書記。

從1987年到1998年間，李鵬擔任代中共政治局常委、國務院代總理、總理，此後，擔任全國人大常委會委員長至2003年退休。

他任內經手過核電廠和三峽截流兩大爭議工程。

1986年，蘇聯發生震驚世界的車諾比核電廠輻射外洩事件，然而，中國卻宣布要建造大亞灣核電廠，在副總理李鵬的主導下，和中、英、法、美簽訂協議。這個決定當時引發香港民眾發起停建大亞灣核電廠的集會，並在一個月內收集到104萬名港人的簽名支持。

1993年，國務院三峽工程建設委員會成立，時任總理的李鵬成為首位主任，陸續開始了長江截流、建壩、蓄水發電等工程，直至2009年整個大壩完工。由於工程龐大，牽涉到居民遷移、生態與人文景觀破壞、以及工程本身品質等問題，有關工程款項和移民安置款被貪腐的新聞更是不斷。

讓李鵬一生背負罵名的，莫過於六四事件。

1989年4月中旬開始，學生占據天安門廣場開始示威。當年的5月19日，李鵬發表對示威學生態度強硬的講話，並宣布翌日戒嚴。6月4日，中共解放軍進入天安門清場，以血腥鎮壓的方式結束學生運動，具體死亡人數至今不明。

1993年，李鵬連任國務院總理時有210張反對票，這在大陸政壇十分少見，其爭議性可由此看出。

李鵬曾經公開出版三峽日記、核電日記、電力日記和人大日記，呈現出這些工作決策和執行的過程。此外，香港還出現了號稱是來自李鵬日記手稿的六四日記，披露當年是時任中央軍委主席鄧小平拍板派軍隊進北京實施戒嚴，並稱要準備好有流血事件發生。但此日記是否出自李鵬之手，多人存疑。

他長期在電力事業單位任要職，也導致家族勢力進入相關利益龐大的國有集團，乃至於在中共總書記習近平加強反貪打虎時，這個掌握國家經濟命脈的「紅色家族」，更多次傳出是否被調查，引起外界側目。

李鵬的女兒李小琳曾領導中電國際、中國電力、中電新能源的發展，2015年傳出涉貪被查，後來調任大唐集團副總經理，並在2018年5月提前申請退休。目前擔任絲路規劃研究中心常務副理事長、行知絲路研究院校長。

李鵬長子李小鵬曾任5大電力公司之一的華能國際董事長、山西省長，現為中國交通運輸部長。

身為紅二代，李鵬被認為是中共利益集團的代言人和守護者，自己家族也享受好處。儘管六四血腥鎮壓是由鄧小平拍板決定，但李鵬執行了鄧小平的決策且態度強硬，注定在這個中共的歷史汙點中留下罵名。

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