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大陸無意跟隨美國降息 人行稱：陸當前利率近舒適水平

2019-07-23 19:10聯合報 記者林則宏╱即時報導

市場普遍預期美國聯準會本月底可望宣布降息，對此，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，去年美國加息，中國沒有跟隨，現在美國降息，中國也要看自己的實際情況而定。易綱稱，中國現在的利率水準是合適的，可以說接近黃金水平，即舒適水平。

易綱這番話無異於明確表態，大陸將不會跟隨美國的降息步伐。

不過，當前全球央行正掀起一波降息大潮。韓國、印尼、南非與烏克蘭四國央行上周四（18日）同日宣布降息。《華爾街日報》稱，美國聯準會將於本月30日至31日召開政策會議，會後宣布降息「基本無懸念」，聯準會主席鮑威爾已經多次暗示降息。

除美國之外，歐洲央行與一直持鷹派立場的英國央行，近期也不斷釋放降息信號。

而今年4月以來，已有紐西蘭、印度、馬來西亞和菲律賓等國相繼下調利率。路透稱，考慮到聯準會和歐洲央行降息的可能性，新興市場央行也試圖加速行動，希冀通過降息提振經濟，避免在政策調整上陷入被動。在這波全球性降息周期下，大陸貨幣政策動向也備受關注。

大陸《財新網》23日刊登易綱的獨家專訪。易綱說，「總體來說，我們現在的利率水準是合適的。降息主要是應對通縮危險，但現在中國物價走勢溫和，因為豬瘟等因素，5月、6月CPI都到2.7%了，所以現在的利率水準是合適的，可以說接近黃金水準，即舒適水準。」

至於是否會透過調降存款準備率來擴大貨幣供給、降低企業實際融資成本，易綱則表示，目前「三檔兩優」的準備金率結構，其政策導向也是鼓勵銀行多向中小微企業提供融資。

所謂「三檔兩優」的準備金率結構是指現行大陸的存款準備率有三個基準檔：服務縣域的農商行與農信社等執行較低一檔的存款準備率，目前為8%；部分農商行執行與股份制銀行相同的中間檔存款準備率；對大型銀行則實行高一些的存款準備率，以體現防範系統性風險和維護金融穩定的要求。

「兩優」是指在三個基準檔次的基礎上的兩項優惠：一、大型銀行和中型銀行達到普惠金融定向降準政策考核標準的，可享受0.5個或1.5個百分點的存款準備率優惠；二、 服務縣域的銀行達到新增存款一定比例用於當地貸款考核標準的，可享受1個百分點存款準備率優惠。

享受「兩優」後，金融機構實際的存款準備率水準將會比基準檔更低一些。

大陸央行行長易綱暗示，大陸將不會跟隨美國降息。（本報系資料庫）
大陸央行行長易綱暗示，大陸將不會跟隨美國降息。（本報系資料庫）
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易綱聯準會中國人民銀行
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