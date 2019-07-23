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中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

2019-07-23 19:03聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共官媒新華社發布快訊，中共前總理李鵬逝世。圖／本報系資料照
中共官媒新華社發布快訊，中共前總理李鵬逝世。圖／本報系資料照
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中共官媒新華社發布快訊，中共前總理李鵬逝世。

快訊如下：

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十二屆中央政治局委員、中央書記處書記，第十三屆、十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理，第九屆全國人民代表大會常務委員會委員長李鵬同志，因病醫治無效，於2019年7月22日23時11分在北京逝世，享耆壽91歲。

【中央社／台北23日電】

新華社報導，前中國國務院總理、全國人大常委會委員長李鵬22日深夜11時11分在北京病逝，享年91歲。報導並以「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，黨和國家的卓越領導人」等字眼形容他。

根據報導，李鵬的死訊是由中共中央委員會、中國全國人大常委會、中國國務院、中國全國政協「沉痛宣告」，並形容他是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，杰出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

新華社在晚間6時57分公告李鵬的死訊，隨後的央視新聞聯播，也以較長時間播報這一消息。

李鵬，1928年10月生，四川慶符人，父親李碩勳為中共地下黨成員，年幼時曾追隨中共元老周恩來、鄧穎超父婦，因此一度被傳為周恩來的養子。但李鵬晚年卻在自己的回憶錄中，否認此事。

1955年起，自蘇聯留學返國的李鵬進入電力系統工作；1979年出任中國電力工業部副部長，開始踏入中共官場；1981年升任電力工業部長；1982年中共12大後晉升中央委員；1983年6月進一步升任國務院副總理，主管能源、教育、交通事務。

此後，李鵬在中共黨政系統地位持續攀升。1985年9月晉升為政治局委員；1987年11月中共13大後，不但晉升為政治局常委，並接替升任總書記的趙紫陽，出任國務院代總理，並於1988年4月真除。

1989年4月起，北京出現大規模民主運動。李鵬在5月19日發表態度強硬的講話，並於翌日以國務院總理身分簽署北京市戒嚴令，最後導致6月4日共軍進入天安門血腥鎮壓。事後，李鵬成為眾矢之的，形象一落千丈，但他仍堅持中共當局的處置正確。

1993年1月，李鵬兼任國務院三峽工程建設委員會主任，成為三峽大壩工程總負責人；1998年3月，李鵬轉任全國人大常委會委員長，直到2003年3月卸任，正式從中共官場退休。

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