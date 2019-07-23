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抗美打壓 任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

2019-07-23 17:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為總裁任正非。路透社
華為總裁任正非。路透社
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目前正受到美國打壓的華為總裁任正非，23日對義大利一家紙媒「24小時太陽報」表示，華為願意與任何一個國家簽署「無後門」協議。

西方擔憂的是，大陸的情報法要求公民和企業，協助國家進行間諜行為調查，隱藏在電信網路中的後門，將可以獲取使用者資料。

大陸積體電路及手機行業網站集微網報導，今年5月華為董事長梁華，在英國倫敦也曾表示，華為服務了30年，業務遍及在170多個國家，不會去做損害客戶、損害個人的事情，華為可以向運營所在國家提出，願意跟英國政府，簽訂華為設備無後門、無間諜的協議。

6月，為了爭取印度市場，華為印度分公司首席執行官陳傑也表態，華為準備好了與印度政府簽署無後門（no back door）協議，同時華為還希望其他原始設備製造商也能跟印度政府及營運商簽署類似的協定。

除了這次跟義大利媒體表態外，任正非先前接受美國媒體採訪時，面對華為有沒有留後門這個備受西方國家關心的問題，任正非在訪談中堅定的表示，華為百分之百是沒有後門，華為願意給全世界國家簽訂無後門的協議。

任正非還指出，華為公司在超過30個國家的服務沒有出過問題，證明是安全的，網路安全是通路，資訊安全就是通路裡的流水，而流水不是由華為，而是協力廠商企業提供的，保證不了。

即使華為現在受到打擊，但任正非表示公司的研發投入不會減少，華為將在未來5年內，投入20億美元加強網路安全（cybersecurity），在這方面增加更多人員和升級實驗室設施。

印度義大利間諜任正非華為
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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