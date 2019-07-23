華為：未來五年內投資137億發展鯤鵬產業生態

2019-07-23 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



華為鯤鵬計算產業發展峰會23日在北京召開，華為輪值董事長徐直軍表示，華為將攜手產業合作夥伴一起構建鯤鵬計算產業生態，共同為各行各業提供基於鯤鵬處理器的領先IT基礎設施及行業應用，華為計畫在未來五年內投資人民幣30億元（新台幣137億元）來發展鯤鵬產業生態。