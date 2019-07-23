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巴菲特被大陸28歲富豪放鴿子 孫宇晨：治療腎結石

2019-07-23 10:53聯合報 記者林宸誼╱即時報導

日前以456.8萬美元，奪得與美國股神巴菲特共進午餐的大陸28歲年輕富豪孫宇晨，23日傳出要放巴菲特的鴿子，孫宇晨發微博解釋：「因突發腎結石正於醫院治療。」

觀察者網報導，這場午餐會原訂於本月25日在美國舊金山舉行，但孫宇晨卻突然喊卡，他在微博上發文指出，因為自己突發腎結石正在醫院接受治療，因故取消與巴菲特的午餐會，目前身體情況一切穩定，處於恢復期，無法接受採訪，請各位原諒，待近期身體恢復後，將很快與外界見面。

不過孫宇晨也強調，雖然他因病取消午餐會，但已經完成捐贈程序，另有消息指出，這場與巴菲特的午餐會將會再擇日進行。

由孫宇晨創立的波場基金會（TRON Foundation）隨後在Twitter上聲明：孫宇晨因病取消原定於7月25日的午餐，「各方同意尋找合適的時間，重新安排。」並告知巴菲特團隊和格萊德基金會。

孫宇晨是90後「幣圈」創業者，上月4日，他宣布自己拍下巴菲特20周年慈善午宴，且競拍價打破了該活動過去19年來的最高紀錄，達到456.8萬美元（約人民幣3154萬元）。

巴菲特的天價午餐拍賣常年來受到全球網友關注，然而巴菲特同時也是一個堅定的虛擬貨幣反對者，他還曾發表過比特幣就是賭博，自身毫無價值這樣的觀點。

孫宇晨成功競拍後，雖然數字貨幣市場緊接著不太「買帳」，狂瀉7%，但孫宇晨本人在社交媒體上詢問熱度「孫宇晨到底是誰？他是如何成為整個幣圈最有錢的90後的？」卻高居不下。

界面新聞認為，孫宇晨已經獲得了他想要的一次絕佳的曝光機會。

圖/取自孫宇晨微博
圖/取自孫宇晨微博
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孫宇晨因病取消與巴菲特午餐會。圖/搜狐財經
孫宇晨因病取消與巴菲特午餐會。圖/搜狐財經
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