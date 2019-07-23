半天2個全馬可能嗎？路跑界新挑戰 從對岸延燒台灣

2019-07-23 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



北大博士莊方東在畢業典禮上稱，半天走了98800步，引發網友質疑，並成為當天微博熱搜。（新浪微博照片） 分享 facebook

近日，有運動底子的北大博士莊方東在畢業典禮上稱，他半天走了98800步。但立即有大陸網友質疑，半天走十萬步，平均一秒走了1.85公尺，也就是兩步多一點，可連續十二個小時保持這種速度不合理。

支持莊的網友認為，「優秀的人做什麼都優秀」；但質疑他的網友認為，「謊話說一百遍就成真理了」，各種酸民留言全出籠，甚至有人說莊「肯定是把計步器綁在狗身上了」。

●畢典致詞 引爆網友熱議

莊方東日前在北京大學研究生畢業典禮時致辭稱，去年，他為了攀登珠穆朗瑪峰（台譯聖母峰），「由於微信運動計步的限制，98800步只是我半天的步數。整個珠峰訓練期間我們攀升的高度，接近十萬米，超過了十個珠峰的完整高度，消耗了26萬千卡的能量，差不多是食堂二千多碗米飯或者一千二百瓶快樂水所提供的卡路里，去年5月15日，我們終於站在世界最高峰上。」

北大珠峰登山隊的常規爬樓訓練，三年累計爬樓高度相當於十座珠穆朗瑪峰。（新浪微博照片） 分享 facebook

半天走十萬步，還「因為微信步數限制只能計算到這些」。此語一出引發網友的討論，「在羨慕和敬佩之餘」數百個網友對該數據提出了質疑。

有大陸網友按照10萬步來計算，一步0.8公尺，那麼10萬步就是8萬公尺，即80公里；半天有12個小時，一小時約走6667公尺，也就是一分鐘走111公尺，一秒鐘走1.85公尺，也就是兩步多一點。一秒鐘兩步多一點也就是競走的速度，完全符合常理，可是連續12個小時不停，常人根本無法做到。

●半夜開始 走到隔天正午

頭條新聞微博還發起了一項投票，「你每天走多少步」，結果顯示80%以上的網友每天的步數在一萬步以下。

大陸網友酸莊方東：我們走的是公步，莊博士走的是「津巴布韋步」，或是「市步」（公步的一半），真是「長見識了」。

莊方東後來對舟山日報解釋稱，他是大陸國家一級運動員，半天十萬步發生在極限訓練期間。

遭網友質疑，莊方東解釋稱，自己是大陸國家一級運動員，半天十萬步發生在極限訓練期間。（新浪微博照片） 分享 facebook

他說，「極限訓練一般是晚上吃完飯稍微休息，當晚8時坐大巴出發，半夜11時到達山腳下開始一天的訓練。從半夜開始，我們一直走到第2天的晚上，時長大概會有20個小時。我說的半天步數98800，指的就是從半夜走到第二天中午12點，確實可以達到10萬步，並且我們負重登山的步子也比平常走路要小一些。 」

●3年爬樓高度 相當10座珠峰

在北大未名BBS論壇中，和莊方東同屬於北大登山社山鷹社的校友曬出了自己徒步五台山的紀錄，上面顯示：他用9小時56分的時完成了42.8公里的徒步，步數總計是72748步。北京大學官方微博還曬出一張表，是北大珠峰登山隊有23個人都達到98800步。

北大官微還透露，北大珠峰登山隊的常規爬樓訓練，是從北大王克楨樓地下二層到第二十層，負重20公斤、往返42趟、歷時4小時，一次上升的高度是世界最高建築的兩倍多，三年累計爬樓高度相當於10座珠穆朗瑪峰。

一位北京運動康復專家認為，自己平時運動挺多的，一小時一萬步比較普遍，他（北大博士）連續走10個小時有可能是跟團隊一起疾行，或有急行軍這樣的運動，「也不能說不現實，只能說不符合常規。」

北大官方微博曬出北大登山社，二十多位社友，也都達到半天98800步的紀錄。（新浪微博照片） 分享 facebook

●400m跑道225圈…你辦得到嗎

行不行是一個問題，信不信則是另外一個。對於大多數普通人來說，10萬步是個遙遙不可及的運動量，以直覺來看，第一反應是「不信」。然而，如果考慮到完成10萬步的是一位運動健將、大陸國家一級運動員，就有較多人或能接受：「世界上總有一些人更強大，更努力，能夠取得一般人難以企及的成績」。

十萬步大概就是80-100公里，一個馬拉松也不過42公里，如果繞著400公尺跑道走圈的話，十萬步就是225圈。對一般人來說，半天的時間跑兩個馬拉松已經非常難了，走的話更是不現實的事情。

然而，北京日報的結論很勵志，「也許，他們的許多行為超出了常人的想像，但是挑戰極限、突破自己、一往無前的精神，卻是值得每一個人學習的」。