海上新力量 凝聚新社會階層

2019-07-23 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海正打造全市新的社會階層人士統戰工作平台和活動品牌「海上新力量」，以品牌促進工作和凝聚新的社會階層人士。

中新社報導，上海市新的社會階層人士聯誼會會長胡光說，上海新的社會階層人士中絕大多數人認同社會主義核心價值觀，認同中國特色社會主義道路，思想觀念、價值取向具有多元多樣的特點，在不斷增進政治認同的同時，渴望獲得社會參與和政治參與的機會。隨著新聯會的成立、「海上新力量」品牌的不斷建設，未來「新人士」將有更多渠道實現有序政治參與。

截至目前，上海已開展「海上新力量」活動近4000場，建立活動空間104個，成立各類新聯會225家，365萬滬上新的社會階層人士被有效凝聚起來，他們自覺、自發、自願、自主參與社會治理、促進社會和諧的新的社會階層人士層出不窮，「海上新力量」逐漸成為滬上這個新興群體的代稱。 中共上海市委統戰部新的社會階層人士工作處副處長陳延強表示，上海一直關注「網絡大V」、職業經理人、社會組織負責人等群體，積極探索符合新的社會階層人士特點和需求的工作方式。

「我們瞄準的目標是培養一批標誌性人物，打造一批標誌性平台載體，培育一批標誌性組織，孵化一批標誌性子品牌和項目，採用社會化、網絡化、專業化的基本方法，全面推進上海新的社會階層人士統戰工作」。

希望在新的社會階層人士中形成共同參與、全面創新的良好氛圍，並在體制機制、平台載體、方式方法、重點群體、重要區域、作用發揮等方面找到創新突破口。

陳延強表示，上海擬通過成立「海上新力量智庫」，設立百個「海上新力量活動點」、召開「協商議政會」等具體措施，服務國家和上海經濟社會發展。

數據顯示，上海新的社會階層人士中，現有全國人大代表、政協委員6人，市級人大代表、政協委員97人，區級人大代表、政協委員801人，為代表人士鍛鍊成長拓寬了渠道和舞台。