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美成立宗教自由聯盟 陸外交部：別再干涉他國內政

2019-07-22 19:43聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據央視新聞網，美方在舉辦第二屆「促進宗教自由」部長級會議期間宣佈，將與有關國家成立「國際宗教自由聯盟」，捍衛宗教自由。中共外交部發言人耿爽對此表示，奉勸美國不要再將宗教政治化、不要再褻瀆宗教的聖名，不要再干涉他國內政，也不要試圖再扮演什麼「世界警察」。

中共外交部發言人耿爽22日下午在例行記者會指出，美方所作所為遭到全體中國人的強烈反對，日前，近百名新疆知識分子和宗教界人士聯名致信美國國務卿龐培歐，對其發表涉疆不負責任言論表示強烈憤慨。

耿爽介紹，7月19日，中國佛教協會、道教協會、伊斯蘭教協會、天主教「一會一團」、基督教協會也對美方攻擊中國民族宗教政策表示了強烈譴責。

耿爽稱，事實上，美方做法引起了很多國家的反感和反對，不少國家拒絕參會。印尼最大穆斯林組織負責人日前公開支持中國政府在新疆採取的政策，認為某些西方國家對中方的指責是出於政治目的，並不符合事實。

耿爽介紹，繼巴基斯坦、沙烏地阿拉伯等37國常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會主席和聯合國人權高專，肯定中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果之後，近日又有多個國家加入了他們的行列，通過聯署信函表達了對中國政府的支持。

耿爽表示，至於美方成立「國際宗教自由聯盟」，這不過是美國打著「宗教自由」的幌子、推行自身價值觀、干涉別國內政的工具而已，必然遭到世界上多數國家的反對，必然四處碰壁歸於失敗。奉勸美方尊重事實、擯棄偏見，不要再將宗教政治化、不要再褻瀆宗教的聖名，不要再干涉他國內政，也不要試圖再扮演什麼「世界警察」。

針對美國成立宗教自由聯盟，中共外交部發言人耿爽表示，奉勸美國不要再干涉他國內政，...
針對美國成立宗教自由聯盟，中共外交部發言人耿爽表示，奉勸美國不要再干涉他國內政，也不要試圖再扮演什麼「世界警察」。（中新網）
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