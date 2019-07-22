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暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

專家：中美貿易戰無實質進展 人民幣走勢不明

2019-07-22 17:54聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋22日發表人民幣市場周評指出，市場對貿易摩擦消息的反應已明顯鈍化，除非中美貿易談判有實質進展，否則短期人民幣走勢仍缺乏明顯方向。

報告顯示，目前市場聚焦在美國7月底降息的幅度與降息周期的長短等議題，短線上美元指數仍承壓；另一方面，總體環境在中美利差擴大和資本持續流入等背景下，人民幣單邊走弱的空間有限。另外，本周重點關注於即將公布的美國第二季GDP數據。

上周大陸公布6月經濟數據，GDP增速如預期降至紀錄新低，但資產投資、工業產出以及消費總額均遠超預期，短暫提振了人民幣多頭信心。但隨著中美貿易談判始終未有進展，以及美國零售銷售數據表現強勁的帶動下，人民幣匯率由升轉貶，拉回至平盤附近。

最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線貶值約31點，收在6.8825，貶值幅度0.05%；而在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線貶值約14點，收在6.8822，貶值幅度0.02%。目前人民幣市場交投意願低迷，儘管聯準會官員最新言論大幅推升月底降息機率，但在中美貿易談判沒有明確消息傳出前，市場投資人多以保守區間操作為主，預估本周匯率走勢仍為橫盤整理的格局。

公開市場操作方面，上周大陸實施第三次定向降準，人行小幅增量續作了到期的MLF(中期借貸便利)，金額2,000億元人民幣；加上連續四日的逆回購操作，上周累計淨投放4,715億元，為近半年來最大單周規模。

恰逢繳稅期的影響，金融機構間流動性明顯趨緊，儘管人行重啟逆回購操作，資金面緊張的情勢仍未有顯著改善；境內貨幣市場各主要期限利率持續上行，揚升45-65個基點不等，隔夜質押式回購利率也逼近3.00%大關。

展望後市，稅期緊張因素雖已自然消弭，但考慮到人行對於整體銀行流動性的調控仍十分謹慎，本周利率緊張的情勢可望繼續維持。境外CNH Hibor利率彈升的幅度較境內更大，各期限上揚20-80個基點，在短端流動性相對緊俏下，利率曲線將持續平坦化向上，隔夜拆款利率創一個月新高，後續須特別關注短率飆升帶來的流動性風險。

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