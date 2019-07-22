台塑總裁王文淵考察黑龍江：台商要走出去

2019-07-22 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



21日下午，台灣工業總會理事長、台塑企業總裁王文淵一行抵達哈爾濱，正式開啟黑龍江經貿考察之旅。他說，「台灣很小，政治環境也不好，所以台商還是要走出去」。

澎湃新聞報導，這是繼阿里巴巴集團董事局主席馬雲到訪之後，黑龍江迎來的又一批重要工商界人士。其中包括台塑企業總裁王文淵、工信集團​​總裁潘俊榮、台灣冷凍肉品公會理事長陳國訓、元盛集團董事長林庭盛等十餘位企業家。

據王文淵表示，他已經多次到訪黑龍江。 20多年前，他第一次來黑龍江時，要從哈爾濱去牡丹江，「那時候也沒什麼交通工具，就是坐車，從哈爾濱到牡丹江都是泥土路，還有很多坑，車子抖來抖去，大概要開八個小時，而現在牡丹江已經通高鐵了，只需要一個半小時​​。」

同時以台灣工業總會理事長和台塑企業總裁身份來到黑龍江的王文淵，也期待在幅員遼闊的黑龍江看到機會。他表示，台塑本身一直想看哪個地方適合去投資，因為台灣是很小的地方，政治環境也不好，所以台商還是要走出去。

澎湃另外引據中國台灣網，今年年初，王文淵在企業年會上曾對台灣投資前景表示悲觀，他說，不是他不願意，而是在台灣沒法投資。

事實上，王文淵近年來不只一次針對兩岸、台灣投資環境等議題向台灣當局表態。王文淵曾在蔡英文當選台灣地區領導人一周年之際公開表示，兩岸關係漸遠，恐拖累台灣競爭力。台灣業界不少人也認為，企業界對蔡當局已絕望。