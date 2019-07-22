章詒和赴港返京遭扣3小時 《往事並不如煙》也成非法書

2019-07-22 14:06 世界日報 北京22日電



章詒和赴書展返京遭海關扣查 成名作被當非法出版物 遭「沒收」一箱書 (網路圖片) 分享 facebook

赴港參加香港書展簽名售書的中國知名作家章詒和21日透露，她19日返回北京時一箱書被海關沒收，就連她在台灣出版的成名作《往事並不如煙》也被當非法出版物，她還被扣三小時。

明報報導，對於海關人員沒收書籍，章詒和表示他們「碰上了一個不要命的老婦」。章詒和說，自己坐過十年牢，什麼都不怕，她表示準備打聽海關總署署長家庭地址，每晚到他家小坐，說書。

章詒和現年77歲，是中國民主同盟及中國農工民主黨創始人章伯鈞二女。香港書展之際，章詒和赴港簽售她的《伶人往事》等著作，並與香港作家董橋、倪匡等人會面。

章詒和21日在微信朋友圈說：「此前無數次從境外帶書入內（地），均暢通無阻。這次，我香港歸來（7月19日）一箱書全部扣下，人被扣3小時，憤懣且屈辱。百思不得其解。讀了閻准（閻淮）文章，終於明白了一點點——你就寫男旦，寫小說，別公開支持這個，質問那個！」

據報導，閻淮是前中共中央組織部幹部，是「紅二代」，現旅居美國。本月初閻淮曾披露北京邊防警察禁止持有美國綠卡的他返回美國，原因是他發起聲援被清華大學停職調查的法學教授許章潤。

今年3月，許章潤被清華大學停職調查時，章詒和也曾發表言論稱，「聽說不讓我的老鄉許章潤上課，是嗎？問清華。」

百度百科的資料顯示，章詒和兒時曾居於香港三年，建政前隨家遷到北京定居。大學時期（1963年）被下放到四川川劇團藝術室工作；因為在日記中寫道：一人得道雞犬升天，而得罪了江青。

1970年，章詒和被當時的四川省革命委員會、四川省公檢法軍事管制委員會宣布為現行反革命罪犯並判監20年；1979年秋天，章被判無罪釋放並回北京。1979年起章在中國藝術研究院戲曲研究所任助理研究員、副研究員、研究員，碩士生和博士生導師。2001年退休並開始寫作。

另據南方人物周刊報導，章詒和眾多作品中，最富盛名的當屬《往事並不如煙》、《伶人往事》，這些沉痛之作，記錄一個時代的人，也記錄他們的光鮮與屈辱、閃耀與消亡。

北大法學院教授賀衛方也讚譽章詒和的作品，「在漢語世界裡樹立一種獨特的文學風格。」