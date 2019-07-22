結束黨校受訓 華春瑩升任中共外交部新聞司長

2019-07-22 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部新聞司出現人事變動，新聞司司長陸慷調任北美大洋洲司司長，由新聞司副司長華春瑩接任為司長。

陸慷上周四最後一次以發言人身分主持外交部例行記者會，他當時已宣布，將不再擔任外交部新聞司司長及發言人。