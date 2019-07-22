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結束黨校受訓 華春瑩升任中共外交部新聞司長

2019-07-22 12:22聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共外交部新聞司出現人事變動，新聞司司長陸慷調任北美大洋洲司司長，由新聞司副司長華春瑩接任為司長。

陸慷上周四最後一次以發言人身分主持外交部例行記者會，他當時已宣布，將不再擔任外交部新聞司司長及發言人。

早前有報導指，華春瑩剛剛結束在中共中央黨校中青班的培訓，回到新聞司工作。

華春瑩升任中共外交部新聞司長。取自香港電台
華春瑩升任中共外交部新聞司長。取自香港電台
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外交部華春瑩中共
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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