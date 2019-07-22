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共軍少將：一國兩制的「一國」不容討論

2019-07-22 09:59聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共總書記習近平年初在告台灣同胞書發表40周年紀念會上提出了五項主張，其中包括探索兩制台灣方案，中共解放軍少將、中國戰略文化促進會常務副會長羅援撰文指出，一國兩制的「一國」涉及主權，而主權問題不容討論。

據人民日報旗下環球時報報導，羅援在題為「一國兩制的一國不容討論」文章指出，兩岸可探索的只是「兩制」方案，並不包括「一國」方案。「一國」涉及主權，主權問題不容討論。

他指出，世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。但「兩制」的外延與內涵則可以討論，可以在「一中」的前提下，討論符合台灣民情民意的、能給台灣同胞帶來最大實惠的「兩制」方案。這是靈活性的表現。

羅援稱，不能把一國兩制當成票箱毒藥，誰一提一國兩制，誰就會失去選票，誰反對一國兩制，誰就會得分。「這樣下去，每次台灣的大選都會造成台灣與祖國大陸漸行漸遠，而不是漸行漸近，統一何期？」

他還說，他納悶那些反對一國兩制的人，到底是不接受一國呢？還是不接受兩制？如果是不接受一國，那不容商量，祖國必須統一，也必然統一。「統一的方法可以有多種選擇，最好是和平統一，但是如果不接受和平統一，那只有武力統一，不管是和統還是武統，殊路同歸，就是必須統一，實現一個中國。」

羅援認為，一國兩制的核心是一國，不管是兩制還是一制，必須是一國。如果不接受兩制，那就實行一制好了，即兩岸統一以後，共同實行社會主義制度。這對大陸來說輕車熟路，經過艱辛曲折的探索，社會主義制度已經在中國大陸取得成功實踐，舉世公認。如果台灣方面不願意保留兩制中的現有制度，不妨嘗試一下社會主義制度，「我堅信社會主義制度在台灣也會取得成功」。

他還說，我們設想一下，如果放棄一國兩制，台灣還有什麼選項？要嘛就是寄人籬下，成為外國的附庸或殖民地，要嘛就只剩下一國一制，台灣不會有第三條道路可選擇。在強大的中國大陸身邊，台獨只能是死路一條。

羅援稱，經過一國兩制幾十年的探索，得出一個結論，一國兩制，一國是前提，是核心，也是終極目標。不能過於強調兩制而忽略一國。皮之不存，毛將焉附。沒有了一國，幾制都無用。

他還說，大陸要理直氣壯地支持統派力量，不管各黨各派，只要贊成統一，就「精準促統」，從道義上，從政策上，從資金上大膽傾斜，不能讓支持統一的人士吃虧，不能讓支持統一的人士不敢發聲。否則，支持統一的人士將會越來越少，沒有了統一的民意基礎，沒有了統一的大氣候，何來統一的前途？

中共解放軍少將、中國戰略文化促進會常務副會長羅援。取自環球網
中共解放軍少將、中國戰略文化促進會常務副會長羅援。取自環球網
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一國兩制中共
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