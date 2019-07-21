香港又掀大遊行 央視：誰破壞法治 誰就是罪人

2019-07-21 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港反對修訂逃犯條例的示威衝突不斷，今天又出現遊行抗爭，中國官方媒體中央電視台發表評論稱，法治是香港穩定繁榮的重要基石。「誰破壞了香港法治，誰就是香港發展的罪人」。

文章形容，近一段時期，香港政治氣候烏雲密布。「亂港勢力」以反修例為名，圍堵警署、打砸立法會，非法集結、騷擾民眾，甚至還瘋狂毆打警員。其暴行嚴重破壞香港法治、撕裂香港社會，「極大地玷污了東方之珠回歸祖國以來形成的安定繁榮的發展態勢和良好形象，令人痛心」。

文章批評，「那些夥同外部勢力煽風點火、製造事端，企圖亂港製華的惡劣行徑，已經遭到絕大多數香港市民的反對和唾棄。香港市民絕不會答應這些害群之馬損害香港根本利益的胡作非為」。文章強調，法律面前沒有例外，對暴力與暴徒零容忍，就是捍衛香港的法律與秩序，築牢香港法治的根基。

文章又認為，香港取得今天的成就，不是某些教唆、支持亂港的「洋大人」恩賜的，也不是在街頭「鬧」出來的，是幾代港人篳路藍縷白手打拚的結果。

文章指出，一國兩制成功實踐22年，香港在祖國的支持下，克服了一次次困難和挑戰，實現了長足發展。當下國際競爭異常激烈、國際關係深度調整，香港要繼續保持國際貿易、金融、航運中心的地位，務必保持社會穩定，踏踏實實謀發展，一心一意惠民生，「決不能容許某些唯恐香港不亂的亂港分子滋事胡為」。