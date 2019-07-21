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反送中／黑衫人擠爆維園4足球場 香港721大遊行起步

2019-07-21 15:53聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港民陣再次發起的反對修訂逃犯條例遊行，下午3時在維園集合後，下午3時40分起步，遊行到灣仔盧押道。港媒指出，黑衫人潮湧現遊行現場，擠滿4個足球場。

綜合港媒報導，下午3時40分，遊行隊伍起步出發。下午3時30分，隊頭拉起白底黑字寫有「獨立調查、捍衛法治、守護真相」的大標語準備起步。

下午3時15分，準備參加遊行的人士，已站滿多個維園足球場。

遊行起步前，民陣召集人岑子杰宣讀大會宣言。他感謝維多利亞社區協會，讓出維園足球場地，亦感謝法輪功將原定遊行的時間提早。

岑子杰指出，由3月31日開始，香港人一次又一次走上街頭，反對修訂逃犯條例，不止是民陣集會，還有不同組織發起的遊行，更在各區遍地開花。他說，四個月以來，訴求非常清晰，呼籲「正式撤回惡法，撤銷暴動，徹查警方，重啟政改，立即雙普選」。他說過去多場示威，100萬、200萬人上街，但最為全世界稱讚的，是香港人的素質。

7月14日沙田遊行後，警方與示威者在新城市廣場爆發嚴重的警民衝突，岑子杰譴責名店林立的商場，沒有一間舖頭的玻璃被打爛，沒有一個名牌手袋被搶掠，只有特區政府抹黑香港示威者是暴徒，用警察鎮壓指出政治問題的示威者，令警民關係日漸緊張，令示威形式日漸激烈。

他說林鄭月娥非普選產生，卻獨攬大權，政治暴力、制度暴力，才是最大的暴力。過去四個月，香港發生太多事，為何200萬人上街遊行，民憤連年升溫，難以平息。香港要有出路，必須找出問題原因。他譴責林鄭是大話精，說從無說過612是暴動，但警方文件卻將612定性為暴動。

「香港人已經無人再相信林鄭月娥政府，必須成立獨立調查委員會，才能還原真相，只有回到真相，香港未來才會有希望。」岑子杰宣讀口號：「獨立調查，捍衛司法，守護真相，林鄭月娥下台，立即雙普選。」

黑衫人擠爆4足球場，香港721大遊行起步。取自香港電台
黑衫人擠爆4足球場，香港721大遊行起步。取自香港電台
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反送中香港
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